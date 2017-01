160 de maşini, casate într-o săptămână

Rabla 2011, un program „ruginit“

160 de mașini, casate într-o săptămână

Prima săptămână din cadrul programului de stimulare a înnoirii parcului auto național a fost una destul de liniștită la Constanța, spre nemulțumirea colectorilor. Dacă, anul trecut, posesorii de autoturisme vechi erau nevoiți să stea la cozi interminabile, ore în șir, pentru a reuși într-un final să obțină tichetul de 3.800 lei, acum situația este cu totul alta. „Trebuie să recunoaștem că nu mai este îmbulzeala de anul trecut. Oamenii nu mai au bani“, a precizat administratorul firmei colectoare din Ovidiu, Constantin Moț. De altfel, acesta este de părere că lucrurile nu se vor schimba în bine nici în săptămânile ce urmează. Acolo, în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto 2010, se casau, în medie, 40 de mașini pe zi. Săptămâna trecută, însă, doar 60 de constănțeni s-au arătat dispuși să scape de autoturismele vechi. Ceva mai bine au stat lucrurile la colectorul din municipiul Constanța. Cele 100 de vouchere au fost epuizate deja, dar se va solicita suplimentarea acestora, așa că cei care intenționează să scape de mașinile vechi nu trebuie să-și facă probleme. Persoanele fizice, „clienți“ fideli Persoanele juridice din Constanța nu s-au înghesuit nici ele, deocamdată, să se înscrie în programul Rabla 2011. Bine de știut este că anul acesta s-a extins aria de aplicabilitate a programului de stimulare a înnoirii parcului auto național. Au fost introduse două noi categorii de proprietari eligibili, și anume unitățile aparținând cultelor recunoscute în România și operatorii economici fără personalitate juridică, precum și o nouă categorie de autovehicul care poate fi predat spre casare, respectiv „autospeciala ușoară“ (autovehicul destinat transportului de pasageri sau de mărfuri și care îndeplinește o funcție specifică ce necesită adaptări ale caroseriei și / sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone). Astfel, spre exemplu, pot participa la program autoritățile publice locale sau județene, instituțiile spitalicești și operatorii economici care au ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale, care dețin în proprietate ambulanțe ale căror caracteristici se regăsesc în definiția de mai sus. Atenție la documentație! Pentru a obține tichetul valoric, proprietarul persoană fizică trebuie să prezinte actul care îi atestă identitatea, precum și domiciliul sau reședința în România, eliberat de către autoritățile române, în termen de valabilitate, în original și în copie. În plus, are nevoie și de certificatul de înmatriculare al autovehiculului uzat, în original și în copie legalizată, cartea de identitate a autovehiculului uzat, dacă aceasta există, în original și în copie legalizată, certificatul de atestare fiscală, în original, privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința proprietarul și este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, precum și certificatul de radiere din evidența circulației a autovehiculului uzat predat spre casare. Pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autovehiculului uzat, dacă aceasta există, nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și / sau categoria autovehiculului uzat, proprietarul trebuie să prezinte și un act doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, în original, din care să rezulte informațiile de mai sus. Validarea colectorilor, prelungită până pe 31 martie Deocamdată, constănțenii se pot adresa doar celor două firme, din Ovidiu și municipiul Constanța, validate de Administrația Fondului pentru Mediu ca și colectori. Începând cu luna viitoare, este posibil însă ca lista să se mărească și asta deoarece s-a aprobat prelungirea sesiunii de înscrie-re în vederea validării colectorilor și producătorilor, până la 31 martie.