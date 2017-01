160.000 euro pentru viticultorii români, în 2010

Ştire online publicată Vineri, 02 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Viticultorii vor putea accesa în anul 2010, suma de 160.000 euro prin măsura „Utilizarea mustului concentrat” din cadrul Programului Suport, măsură destinată ridicării tăriei alcoolice a vinurilor. Astfel, potrivit Ministerului Agriculturii (MAPDR), începând cu data de 1 noiembrie 2009 și până la 1 martie 2010, aceștia pot depune cereri la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru acordarea de sprijin financiar în cadrul acestei măsuri. „Este o măsură pentru acordarea de sprijin financiar producătorilor de vin care utilizează must de struguri concentrat în vederea creșterii tăriei alcoolice naturale a strugurilor proaspeți, a mustului de struguri, a mustului de struguri parțial fermentat și a vinului nou aflat încă în fermentație. Măsura este benefică, în special, în anii cu condiții meteo nefavorabile producției de vin”, au declarat reprezentanții MAPDR, citați de NewsIn. Reprezentanții ministerului au adăugat că nu se așteptă să acorde toată suma anul viitor. „Mustul se utilizează pentru ridicarea tăriei alcoolice a vinurilor, în special în anii cu condiții nefavorabile. În ultimii ani, am beneficiat de condiții bune acumulării naturale a zaharurilor în struguri, iar această măsură nu a prezentat un așa de mare interes pentru producători. Ca și anul trecut, în 2009, se înregistrează o producție de struguri dulci și atunci producătorii nu sunt nevoiți să utilizeze must pentru producție. Nu cred că vor fi multe cereri, însă dacă rămân fonduri neacordate, ele vor fi realocate în cadrul altor măsuri”, au explicat oficialii Ministerului Agriculturii.