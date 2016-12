150 de persoane au vizitat Camera de Comerţ şi Industrie a României de Ziua Porţilor Deschise

150 de persoane au vizitat Camera de Comerț și Industrie a României de Ziua Porților Deschise

Camera de Comerț și Industrie a României a organizat, în premiera, în data de 17 martie 2015, „Ziua Porților Deschise”, un eveniment de business networking menit să genereze noi oportunități și idei de afaceri pentru participanți.In deschiderea evenimentului, președintele CCIR, domnul Mihai Daraban a subliniat rolul pe care îl are Camera de Comerț și Industrie în orice societate civilizată, acela de a asigura pentru companii un parteneriat real în orice acțiune menită să ridice standardul mediului de afaceri.„Trebuie cu toții să privim acest sistem cameral ca un vehicul care ne poate ajuta să promovam mediul de afaceri atât în tara, cat și în străinătate, pentru ca are aceste atribuții de mai bine de 400 de ani de la înființarea primei camere de comerț din lume”, a adăugat Mihai Daraban.Evenimentul s-a bucurat de prezenta a peste 150 de participanți din domenii precum: publicitate și relații publice, organizare evenimente, training și consultanță, multinaționale, mediul diplomatic acreditat la București, asociații și fundații.Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) are o experiență de peste 15 ani în organizarea de evenimente business, prin intermediul Centrului de Afaceri și Conferințe, CCIR Business Center, găzduind anual peste 300 de evenimente de amploare.CCIR este o organizație de utilitate publică, reprezentativă atât la nivel național, cât și internațional, abilitată prin lege și beneficiind de know-how și expertiză în toate domeniile economice, cu scopul de a promova interesele mediului de afaceri în dialogul cu autoritățile publice și cu partenerii externi.CCIR oferă partenerilor săi soluții pentru creșterea și dezvoltarea afacerilor, dezvoltând o bază de date unică de informații de afaceri, ce conține peste 100.000 de companii, împreună cu servicii de asistență și consultanță în accesarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană și guvernamentală, organizare evenimente și târguri de prestigiu la nivel național și internațional.