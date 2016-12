13 nave au primit "cartonaşul galben" pentru încălcarea Convenţiei internaţionale MLC 2006

Black Sea Campaign

13 nave au primit "cartonașul galben" pentru încălcarea Convenției internaționale MLC 2006

r Dumping-ul social este generalizat pe piața Mării NegreBlack Sea Campaign - campania împotriva navelor sub standard continuă. În porturile maritime românești, acționează trei echipe de inspecție, din care fac parte reprezentanți ai Inspectoratului ITF - România, ai Sindicatului Liber al Navigatorilor, ai Autorității Navale Române, voluntari din cadrul Federației Naționale a Sindicatelor Portuare și navigatori.În prima zi, în porturile Constanța și Midia au fost inspectate zece nave, din care cinci prezentau abateri de la prevederile Convenției internaționale MLC 2006: salariile erau mici, sub standard și nu existau contracte colective de muncă. Armatorii respectivelor nave au primit atenționări. Dintre navele cu probleme, cea mai veche are vârsta de 40 de ani.Pe celelalte cinci nave există contracte colective de muncă tip ITF, iar navigatorii sunt bine plătiți.În timpul inspecției, navigatorii au fost informați despre drepturile lor.În cea de a doua zi, au fost inspectate nouă nave, din care opt nave au fost găsite în neregulă. Adrian Mihălcioiu, șeful Inspectoratului ITF - România relatează că: „Au fost identificate urmă-toarele probleme: salarii foarte mici, lipsa contractelor colective de muncă la navă, diverse încălcări ale Convenției MLC 2006, deși navele aveau certificate de conformitate.Trei state de pavilion au fost informate despre neregulile existente și au fost acordate opt avertismente. O singură navă nu avea probleme. Vârsta medie a celor nouă nave inspectate în cea de a doua zi este de 24 de ani.Un armator și-a exprimat dorința să înceapă negocierile pentru a-și proteja nava de un potențial risc de reținere în perioada următoare, iar cu un altul au început discuțiile privind necesitatea încheierii unui contract colectiv de muncă decent și pentru navigatorii din Siria, angajați pe nava sa. O altă navă, sub pavilion Panama, aparținând unui armator turc, a solicitat datele de contact ale sindicatului din Turcia, afiliat ITF, pentru intrarea în negocieri.”Rezultatele inspecțiilor din primele două zile demonstrează că zona Mării Negre și porturile românești sunt permisive pentru dumping-ul social.