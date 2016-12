13 firme din Constanţa au mers la Dobrich să găsească parteneri de afaceri bulgari şi turci

13 firme din Constanța au mers la Dobrich să găsească parteneri de afaceri bulgari și turci

Centrul Enterprise Europe Network Constanța (EEN), din cadrul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constan-ța, a avut calitatea de co-organizator al Parteneriatului de afaceri B2B (organizat pe 29 august) de la Târgul internațional „The Agriculture and Everything for it 2013", desfășurat în Dobrich, Bulgaria.Evenimentul, la care a participat, bineînțeles, și EEN Constanța, a oferit oportunitatea unor întâlniri bilaterale între firme din România, Bulgaria și Turcia. Mai exact, la runda de discuții or-ganizată de EEN Constanța, EEN Dobrich - Bulgaria și EEN Konya -Turcia au participat 21 de reprezentanți de la 13 companii și societăți din județul Constanța, cu activitate în domeniul agriculturii și serviciilor conexe.Reprezentanții Centrului Enterprise Europe Network Constanța au prezentat informații despre activitatea și interesul pentru cooperare al participanților români și au asistat companiile la întâlnirile bilaterale, precum și la vizitele la standurile firmelor prezente la târg, asigurând și traducerea, atunci când a fost necesar. Foarte important, în perioada următoare EEN Constanța va oferi și asistență acestor companii pentru fina-lizarea unor eventuale cooperări.De asemenea, cu această ocazie s-a stabilit, împreună cu reprezentanții de la EEN Konia - Turcia, să se continue această colaborare și anul viitor, astfel încât să se realizeze o bună repre-zentare a intereselor companiilor din cele două țări.