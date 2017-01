12.000 de marinari şi familiile lor beneficiază de contractele de muncă negociate de SLN

12.000 de marinari și familiile lor beneficiază de contractele de muncă negociate de SLN

Marinarii români aflați pe 117 nave, din diferite flote ale lumii, și cei din țară urmează să aleagă noul comitet executiv al Sindicatului Liber al Navigatorilor, respectiv: președintele, secretarul general și vicepreședintele. Având în vedere specificul activității, tehnologia de comunicare va juca un rol extrem de important în acest scrutin. Informarea membrilor de sindicat, transmiterea candidaturilor, procesul de votare și comunicarea rezultatelor se vor face, în mare măsură, prin intermediul sistemelor electronice. Din echipa de conducere aflată încă în exercițiu fac parte președintele Adrian Mihalcioiu, secretarul general Aurel Stoica și vicepreședintele Costică Stici. Cu ce rezultate își încheie cei trei lideri mandatul: În cei 6 ani, cât au condus sindicatul, ei au reușit să deschidă larg porțile multor flote străine pentru navigatorii români. Au negociat cu patronii unor mari companii de shipping, cu sindicate și asociații ale armatorilor din diferite țări ale lumii. Au încheiat, de la an la an, tot mai multe contracte colective de muncă. În 2002, au fost parafate 55 de astfel de contracte, care asigurau 1.920 de locuri de muncă pe voiaj. În 2008, s-a ajuns la 142 contracte, cu 5.826 locuri de muncă. Asta înseamnă că astăzi, în decurs de un an, cel puțin 12.000 de navigatori și familiile lor beneficiază de avantajele oferite de aceste contracte de muncă, adică de locuri de muncă mult mai bine plătite, de condiții de îmbarcare mai avantajoase în multe alte privințe. În perioada 2002 – 2008, conducerea SLN a inspectat 620 de nave, dintre care peste 150 nave aveau echipaje românești. În urma controalelor, au fost reținute 86 de nave și au fost semnate 5 noi contracte colective de muncă. Au fost organizate peste 60 de acțiuni revendicative la bordul unor nave, care aveau în componența echipajelor și marinari români. În urma acestora, s-au recuperat 2.721.000 de dolari, din care 825.000 de dolari pentru români. SLN a avut de soluționat 321 de reclamații ale membrilor de sindicat și 1.150 de reclamații ale nemembrilor de sindicat, referitoare la: încălcări ale contractelor colective de muncă, demiteri abuzive, comisioane ilegale plătite de navigatori către agențiile de crewing, neacordarea compensațiilor în cazul accidentelor de muncă și a deceselor, reținerea carnetelor de marinar de către diferite agenții de crewing, înscrieri în carnetul de marinar altele decât cele prevăzute de Convenția ILO 185 etc. Plângerile membrilor de sindicat au fost soluționate în totalitate, iar sumele recuperate s-au ridicat la 1.500.000 dolari. În cazul nemembrilor de sindicat, procentul de reușită a fost mai mic, din cauză că mulți dintre ei s-au îmbarcat fără să se uite ce contracte semnează, fără să solicite asistența SLN. Cu toate acestea și în cazul lor s-au recuperat circa 500.000 de dolari. Biroul executiv a avut o bogată activitate pe plan național și internațional. S-a implicat în procesul legislativ, în negocierea Codului Muncii, a contractului colectiv de muncă din transporturi și – foarte important - a luat parte la adoptarea Convenției Maritime de la Geneva (februarie 2006), având un vot în delegația României.