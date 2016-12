107 pasageri şi 35 marinari, salvaţi de pe un ferry-boat ce se scufunda

107 pasageri și 35 marinari, salvați de pe un ferry-boat ce se scufunda

Pe data de 31 iulie 2011, ferry-boat-ul „Asia Malaysia” s-a scufundat în timpul furtunii care s-a abătut pe coasta provinciei Iloilo, din Filipine. Nava a dispărut sub ape la 4 mile depărtare de Insula Calabasas.Toți cei 107 pasageri și 35 de membri ai echipajului au fost salvați și sunt în siguranță. Ei au fost transferați pe navele venite în asistență. 10 membri ai echipajului, în frunte cu comandantul, au părăsit ultimii nava ce se scufunda.Ferry-boat-ul „Asia Malaysia” avea 2.439 tone registru brut, fusese construit în 1974, era înregistrat sub pavilion Filipine și aparținea companiei Trans-Asia Shipping Lines Inc.