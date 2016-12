1.800 de lei, asigurarea auto pentru şoferii care au avut accidente

Află aici cât vei plăti pentru RCA

1.800 de lei, asigurarea auto pentru șoferii care au avut accidente

Anul 2011 a început cu tarife mai mici la polițele RCA pentru șoferii atenți și cu prețuri cel puțin dublate pentru conducătorii auto care au provocat accidente în ultimii ani. La calculul tarifului RCA, se ține cont și de așa-zișii coeficienți de corecție, dar și de implicația sistemului bonus-malus, pe care fiecare companie îl aplică în funcție de politica proprie. Astfel, clienții care nu au avut daune în ultimii doi ani de zile pot primi o reducere cuprinsă între 15 și 20 la sută la prima de asigurare. Pe de altă parte, cei care au avut daune vor fi nevoiți să scoată din buzunar chiar și cu până la 200% în plus - a precizat managerul unei companii de asigurări constănțene, menționând că, pentru majoritatea claselor de autovehicule, prețurile sunt sub cele practicate anul trecut, iar pentru parcurile auto, reducerile sunt semnificative: „Pe piața asigurărilor, este o presiune enormă de a scădea sau măcar de a menține prețul pachetelor de asigurări, din cauza crizei economice, chiar și în pofida indicatorilor financiari ai unor companii. Chiar dacă nu va scădea, clienții trebuie să știe că prețul produselor noastre nu va suferi creșteri semnificative în 2011. Totuși, important este că majoritatea daunelor sunt cauzate de persoanele juridice, deci clienții persoane fizice pe clasa de RCA înseamnă că vor primi bonus”. Criterii de reducere a tarifelor Beneficiază de bonusuri la primele de asigurare clienții care sunt căsătoriți, care au copii minori în întreținere sau bugetari în familie, dacă posedă asigurare tip CASCO sau de locuință la anumiți asiguratori etc. Pentru a vă face o imagine asupra tarifelor RCA din acest an, vă prezentăm câteva exemple concrete: l Pentru o mașină cu motor de 1400 cmc, proprietarul - angajat în privat, cu permis de conducere de nouă ani, un copil minor în întreținere, fără daune în ultimii doi ani - va plăti un RCA cuprins între 306 lei - 626 lei l În cazul unui pensionar, tarifele sunt cuprinse între 306 și 597 lei l Un șomer cu doi copii minori în întreținere ar putea plăti între 306 și 572 lei l Cei care au avut mai mult de trei daune în ultimii doi ani vor fi nevoiți să plătească între 680 și 1837 lei l Pentru un autoturism cu o capacitate cilindrică de 1686 cmc, puterea de 55 KW, al cărui proprietar este salariat în mediul privat, are permis de conducere de 13 ani, un copil minor în întreținere și fără daune în ultimii doi ani, RCA-ul ar putea fi de 388 lei pe an la anumite companii l La un autoturism cu o capacitate de 1390 cmc și puterea de 63 KW, al cărui proprietar este salariat la stat și are permisul de conducere obținut în urmă cu 12 ani, valoarea RCA-ului ar putea atinge 305 lei. Eu unde mă asigur? Pentru a fi siguri că ați făcut cea mai avantajoasă alegere, nu vă rămâne decât să prospectați cu atenție piața de asigurări constănțeană. Și, nu uitați, datele din propriul talon, vechimea permisului de conducere, calitatea proprietarului (persoană fizică sau juridică) sunt unele dintre criteriile care vă pot aduce reduceri semnificative, mai ales dacă aveți și calitatea de clienți fideli ai respectivei companii. De asemenea, pentru clienții fideli, jucătorii de pe piața asigurărilor au și promoții atractive, pe un an de zile, la asigurarea tip CASCO, iar la persoanele juridice, reducerile sunt direct proporționale cu numărul de mașini din parcul auto: „Nu mai există tarife fixe, ca altădată, să te uiți în tabel să vezi cât e prima de asigurare. Acum sunt formule de calcul influențate de o serie de criterii, majoritatea țin de datele personale și de politicile companiilor, însă tendința generală este de a nu se mări prețurile” - a explicat directorul unei alte societăți constănțene de asigurări.