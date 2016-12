1,25% pe an - prima unică de garantare din agricultură, în anul 2014

Ministrul agriculturii, Daniel Constantin, a aprobat nivelul primei unice de garantare ce se va practica în anul 2014, în cadrul schemei de garantare pentru agricultură.Astfel, acesta va fi de 1,25% pe an pentru beneficiarii garanțiilor acordate de fondul de garantare al Creditului Rural - IFN SA, pe schema de garantare pentru agricultură, atât pentru garanțiile existente în sold la 31 decembrie 2013, cât și pentru cele acordate în cursul anului 2014.Acesta se va aplica pentru măsurile 121 – „Modernizarea exploatațiilor agricole” și 123 – „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și silvice”, pentru partea acoperită de prevederile art. 36 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană.Decizia a fost luată în urma propunerii venite din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, în vederea creării condițiilor necesare pentru continuarea schemelor de garantare. Practicarea unei prime de garantare unice de 1,25% pe an prezintă avantaje și prin diminuarea costurilor suportate de beneficiari cu efecte favorabile în implementarea proiectelor și creșterea absorbției fondurilor europene.Prima de garantare percepută de gestionarul fondului de garantare reprezintă o primă unică a cărei valoare se stabilește anual la propunerea gestionarului fondului de garantare, luând în considerare condițiile pieții și se aprobă prin ordin al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.Pentru anii 2012 și 2013, nivelul primelor de garantare practicate de FGCR pentru garanțiile acordate beneficiarilor măsurii 121 și 123 a fost de 1,25% pe an.