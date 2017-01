1.000 de nave germane vor arbora pavilionul României

"După data de 15 decembrie 2012, vor fi înmatriculate în registrul maritim internațional al României primele nave" - a declarat Valentin Preda, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, răspunzând întrebării ziarului "Cuget Liber". El a precizat că frecvența cu care vor fi înmatriculate navele sub pavilionul românesc va fi de 200 - 300 pe an."Să avem noi disponibilitatea și forța de muncă umană pentru a face față cererii de echipaje - a spus el. Am lucrat mult pentru acest proiect. Vă dați seama ce înseamnă să avem steagul Ro-mâniei pe nave, iar pe pupă să scrie "portul Constanța"? Am cerut armatorilor germani și reprezentanților acestora ca portul de înregistrare să fie Constanța." Pentru fiecare navă, în funcție de tonajul ei, armatorii vor achita o taxă. Sumele trebuie să acopere costurile către Organizația Maritimă Internațională și cele cu procesarea documentelor de către Autoritatea Navală Română. Nave-le nu vor fi mai vechi de 15 ani."Sub pavilionul României, în momentul de față avem o singură navă maritimă. Am avut la un moment dat 278 de nave. Noul registru maritim va fi la standardele Uniunii Europene. Există o directivă ca, până în 2014, un procent de 60% din tonajul flotei UE să fie adus sub pavilioanele statelor europene. Armatorii germani au preferat România, pentru că noi le-am oferit cele mai bune garanții. Până la 1.000 de nave vor fi înmatriculate sub pavilion românesc. Va fi dezvoltat un program pentru cadeți - unic în România - și, de ce nu, va fi recrutat personal navigant român. Aceste condiții au fost impuse de mine încă de la începutul nego-cierilor" - a afirmat secretarul de stat.