Ziua Naţională a Greciei a fost sărbătorită la Teatrul „Elpis“

Ziua Națională a Greciei a fost sărbătorită la Teatrul „Elpis“

Comunitatea grecească din Constanța a sărbătorit joia trecută, în data de 25 Martie, Ziua Națională a Greciei, care cinstește jertfele martirilor căzuți în lupta pentru eliberarea țării de sub jugul Imperiului Otoman. Data de 25 martie a fost aleasă întrucât, la 25 martie 1821, de Ziua Bunei Vestiri, Episcopul Ghermanos a declarat la Patras, în Peloponez, independența Greciei față de Turcia. Atunci a început, prin Revoluția de la 1821, declanșată de organizația secretă Eteria (Philiki Hetairia - Societatea prietenilor), anevoio-sul drum spre independență al grecilor, ce a durat 100 de ani. Întemeierea statului elen modern a fost consfințită în 1921, prin Tratatul de Pace încheiat la Paris”. Comunitatea constănțeană a umplut sala teatrului „Elpis”, unde, după intonarea celor două imnuri de stat, al României și al Greciei, a ascultat un scurt istoric al luptei pentru independență a poporului grec și un elogiu adus culturii și civilizației grecești de către un membru simpatizant, dedicat studiului elenistic. Copiii și tinerii comunității au oferit apoi un spectacol de dansuri tradiționale și de muzică grecească. Ansamblul comunității poartă tot numele „Elpis”, acest personaj fiind, în mitologia grecească, personificarea speranței. La 28 octombrie statul elen sărbătorește încă o data Ziua Națională, comemorând eroii căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial. Aceasta este Ziua Demnității sau Ziua Marelui Nu. Este ziua în care, în 1940, Mussolini i-a dat un ultimatum premierului grec Ioaniss Metaxas cerându-i să permită trecerea trupelor italiene prin Grecia. Altfel avea de înfruntat războiul. Premierul grec a răspuns printr-un categoric și laconic OHI(NU). La nici două ore, Grecia era atacată, intrând astfel în cel de-al Doilea Război Mondial. Abia în următorul an, în luna mai, poporul s-a eliberat. Pentru Grecia această zi are, pe lângă însemnătatea istorică, o mare importanță morală, amintind de valorile elene și, dintre toate, cel mai mult de demnitate.