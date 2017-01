Ziua Marinei Române - cea mai mare sărbătoare a Constanţei

Ziua Marinei Române - cea mai mare sărbătoare a Constanței

Astăzi, în ajunul sărbătorii Zilei Marinei Române, constănțeni, turiști aflați la mare, dar și locuitori din afara orașului care vor să ia parte la evenimentele organizate în cinstea marinarilor români sunt așteptați la o serie de festivități și ceremonii. Începând cu ora 9, pe Lacul Siutghiol se vor reuni, la un concurs de yachting, toți iubitorii de competiție și de plimbare cu yachtul. Organizatorii „Cupei Ziua Marinei” la yachting îi vor premia pe cei mai abili dintre concurenți începând cu ora 13,30. Tot de la ora 9, pe Faleza Cazino Constanța cei prezenți vor asculta mesajele transmise de șefii categoriilor de forțe ale armatei și vor asista la o festivitate de decernare a medaliilor și diplomelor. Ziua va continua cu un ceremonial religios și depuneri de coroane de flori la Monumentul Crucea Marinarilor, în omagiul marinarilor care au servit patria. O altă ceremonie, dar de data aceasta de decorare, va avea loc începând cu ora 10,30, în Portul Militar Constanța, unde va fi decorat pavilionul Fregatei 111. Ajunul sărbătorii Sfintei Maria, ocrotitoarea marinarilor, se va încheia cu o vizită la Muzeul Portului „Cuibul Reginei“ din Portul Constanța, de la Terminalul de pasageri. Jocuri militărești, concerte, expoziții, distracție pe cinste Ziua de 15 august, sărbătoarea Marinei Române va fi o zi plină cu activități artistice, expoziții și jocuri. Ziua va debuta cu întâmpinarea oficialităților sosite la eveniment și ridicarea pavilionului la catargul din dreptul Comandamentului Flotei, precum și ridicarea pavilionului și a marelui pavoaz la bordul navelor din dispozitiv. Din deschidere nu va lipsi, bineînțeles, nici intonarea Imnului de Stat și tragerea celor 21 de salve de salut. Cei prezenți de la ora 10 pe Faleza Cazino Constanța vor avea ocazia să asiste la exerciții demonstrative prezentate de navele Marinei Militare Române și jocuri marinărești. De la ora 13, cei pasionați de tehnici și utilaje militare nu au voie să rateze expoziția de gen amenajată pe faleză. După intonarea marșului Fanfarei Militare, de la ora 18, va urma momentul cel mai așteptat de către toți iubitorii de muzică și distracție. Ca în fiecare an, așa cum ne-am obișnuit, formații celebre de muzică vor bucura auzul și privirile tuturor oamenilor veniți în Piața Ovidiu la eveniment. Și cum se cade la o zi mare, sărbătoarea se va încheia la miezul nopții cu focuri de artificii. Imediat după ora 24.00, în lumina torțelor, marinarii se vor retrage pe itinerariul Platoul din fața Comandamentului Flotei - Piața Ovidiu - Instituția Prefectului Constanța. Urmează două zile pline de evenimente, pe care doar o dată într-un an le trăim. 