Ziua Marinei pentru public, nu doar pentru oficialităţi

De la anul,

Ziua Marinei pentru public, nu doar pentru oficialități

Precedată de patru zile de manifestări în spirit marinăresc, Ziua Marinei a oferit, din nou, posibilitatea Forțelor Navale Române să arate de ce sunt în stare. Din păcate, nu toți doritorii au putut gusta spectacolul de forță oferit de orga-nizatori, doar cei care și-au ocupat locurile din față cu noaptea-n cap având o vizibilitate bună. Încă de la ora 9, străzile din centrul istoric al Constanței s-au aglomerat, polițiștii fiind nevoiți să blocheze căile de acces în Peninsulă pentru autoturisme. Îmbulzeala spectatorilor pe faleza din fața Comandamentului Flotei a fost stăvilită de forțele de ordine, care i-au separat pe aceștia de tribuna oaspeților speciali și a oficialităților. Manifestările au debutat cu ridicarea pavilionului pe catargul amiralității și a marelui pavoaz, intonarea imnului de stat și cele 21 de salve de tun de salut. Peste trei mii de persoane au asistat apoi la o desfășurare impresionantă de forțe. Rând pe rând, nave, elicoptere, avioane de luptă au trecut prin fața spectatorilor: aproximativ 20 de nave maritime și fluviale au brăzdat valurile în dreptul Comandamentului, în frunte cu binecunoscuta navă școală „Mircea”. De altfel, revenirea în țară a bricului dintr-un marș de instrucție de 53 de zile pe Marea Mediterană, unde a găzduit la bord cadeți din mai multe țări, a reprezentat startul celor cinci zile de festivități. Echipajul care s-a aflat ieri la bordul ambarcațiunii a fost compus din studenți de la Academia de Marină și de la Școala de Maiștri. Spectatorii mai slabi de inimă au intrat în fibrilații la momentul prezentării exercițiului de desant maritim și respingerea atacului. Batalionul de infanterie marină a simulat asalt dinspre mare pe bărci pneumatice, atacatorii fiind întâmpinați cu focuri de mitralieră de pe două transportoare auto blindate și lunetiști adăpostiți în gropi săpate pe peluza din fața Comandamentului. Pentru prima oară în ultimele decenii, aviația Forțelor Navale a fost reprezentată de elicopterul PUMA NAVAL, pe cer făcându-și apariția și trei MiG-uri care au simulat un atac aerian asupra navelor din formație. Neptun a binecuvântat jocurile marinărești Zeul Neptun a urcat din adâncuri și ieri, printre pământeni, să cinstească ziua marinarilor. Însoțit de nimfele sale, puternicul zeu al apelor a dat citire salutului său, apoi și-a ocupat tronul amenajat cu grijă de către organizatori: „Voi sta liniștit pe tronul pe care mi l-ați pregătit, să admir priceperea marinărească“. Sub privirile mărețului zeu, a avut loc un botez marinăresc, precum și jocuri și concursuri specifice marinarilor. Pe faleză, studenți de la Academia Națională „Mircea cel Bătrân“ au participat la întreceri în sac, concurs de aruncat bandula într-un punct fix, trasul funiei etc. Ziua Marinei a continuat, aseară, cu un show susținut de formațiile DJ Project, Șuie Paparude și Vama pe scena amplasată în Piața Ovidiu, ediția din acest an luând sfârșit printr-o retragere cu torțe pe traseul Comandament - Piața Ovidiu - Teatrul Național și focuri de artificii.Precedată de patru zile de manifestări în spirit marinăresc, Ziua Marinei a oferit, din nou, posibilitatea Forțelor Navale Române să arate de ce sunt în stare. Din păcate, nu toți doritorii au putut gusta spectacolul de forță oferit de orga-nizatori, doar cei care și-au ocupat locurile din față cu noaptea-n cap având o vizibilitate bună. Încă de la ora 9, străzile din centrul istoric al Constanței s-au aglomerat, polițiștii fiind nevoiți să blocheze căile de acces în Peninsulă pentru autoturisme. Îmbulzeala spectatorilor pe faleza din fața Comandamentului Flotei a fost stăvilită de forțele de ordine, care i-au separat pe aceștia de tribuna oaspeților speciali și a oficialităților. Manifestările au debutat cu ridicarea pavilionului pe catargul amiralității și a marelui pavoaz, intonarea imnului de stat și cele 21 de salve de tun de salut. Peste trei mii de persoane au asistat apoi la o desfășurare impresionantă de forțe. Rând pe rând, nave, elicoptere, avioane de luptă au trecut prin fața spectatorilor: aproximativ 20 de nave maritime și fluviale au brăzdat valurile în dreptul Comandamentului, în frunte cu binecunoscuta navă școală „Mircea”. De altfel, revenirea în țară a bricului dintr-un marș de instrucție de 53 de zile pe Marea Mediterană, unde a găzduit la bord cadeți din mai multe țări, a reprezentat startul celor cinci zile de festivități. Echipajul care s-a aflat ieri la bordul ambarcațiunii a fost compus din studenți de la Academia de Marină și de la Școala de Maiștri. Spectatorii mai slabi de inimă au intrat în fibrilații la momentul prezentării exercițiului de desant maritim și respingerea atacului. Batalionul de infanterie marină a simulat asalt dinspre mare pe bărci pneumatice, atacatorii fiind întâmpinați cu focuri de mitralieră de pe două transportoare auto blindate și lunetiști adăpostiți în gropi săpate pe peluza din fața Comandamentului. Pentru prima oară în ultimele decenii, aviația Forțelor Navale a fost reprezentată de elicopterul PUMA NAVAL, pe cer făcându-și apariția și trei MiG-uri care au simulat un atac aerian asupra navelor din formație. Neptun a binecuvântat jocurile marinărești Zeul Neptun a urcat din adâncuri și ieri, printre pământeni, să cinstească ziua marinarilor. Însoțit de nimfele sale, puternicul zeu al apelor a dat citire salutului său, apoi și-a ocupat tronul amenajat cu grijă de către organizatori: „Voi sta liniștit pe tronul pe care mi l-ați pregătit, să admir priceperea marinărească“. Sub privirile mărețului zeu, a avut loc un botez marinăresc, precum și jocuri și concursuri specifice marinarilor. Pe faleză, studenți de la Academia Națională „Mircea cel Bătrân“ au participat la întreceri în sac, concurs de aruncat bandula într-un punct fix, trasul funiei etc. Ziua Marinei a continuat, aseară, cu un show susținut de formațiile DJ Project, Șuie Paparude și Vama pe scena amplasată în Piața Ovidiu, ediția din acest an luând sfârșit printr-o retragere cu torțe pe traseul Comandament - Piața Ovidiu - Teatrul Național și focuri de artificii.