Ziua Greciei, sărbătorită, astăzi, şi de Comunitatea Elenă „Elpis“ din Constanţa

Ziua Greciei, sărbătorită, astăzi, și de Comunitatea Elenă „Elpis“ din Constanța

Grecii din Constanța vor sărbători și ei, astăzi, Ziua Națională a Greciei. Sărbătorită anual pe 25 martie, Ziua Greciei coincide cu sărbătoarea creștin - ortodoxă Buna Vestire. Astfel că, așa cum obișnuiesc an de an, grecii din Constanța se vor întâlni prima dată astăzi la Biserica „Schimbarea la față”, cunoscută și sub numele de Biserica Greacă, unde vor participa, începând cu ora 11,00, la slujba religioasă și la comemorarea eroilor căzuți la datorie în lupta pentru Independența Elladei. Începând cu ora 18,30, pe scena Teatrului Elpis va avea loc un spectacol de muzică și dansuri tradiționale grecești. Cu ocazia acestei sărbători, organizatorii, Comunitatea Elenă „Elpis” din Constanța, sunt gazde pentru un renumit tenor grec, fost director al Operei din Atena, John Modinos. Oaspetele de onoare al grecilor din Constanța va sărbători în mijlocul comunității de la Marea Neagră 50 de ani de carieră internațională. John Modinos a cântat de nenumărate ori alături de Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Monserrat Caballe și alți artiști de talie mondială. Intrarea la spectacolul din această seară este liberă.