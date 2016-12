Zilele Prieteniei, pe plaja Modern

Ştire online publicată Vineri, 01 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Plaja Modern din Constanța este și în acest an gazda evenimentului „Zilele Prieteniei” organizat de Bergenbier, în perioada 15-16 august. După ce a trecut prin orașe ca București, Iași, Cluj, Arad, Brașov, caravana Bergenbier ajunge și pe litoral, unde promite un sfârșit de săptămână incendiar. Pe scena de la Modern vor urca vineri, 15 august, nume cunoscute ale industriei muzicale românești precum Vunk, Șuie Paparude, Shadowbox, Coma, OCS și C.T.C, seria concertelor fiind continuată sâmbătă, 16 august, de trupele Paraziții, Vița de Vie, ZOB, ROA și Robin and The Backstabbers. Spectacolul începe la ora 16.00, iar intrarea este liberă.