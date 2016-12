Yes, WePad!

15 Aprilie 2010

O mică firmă germană încearcă să rivalizeze cu Apple, notează HotNews.ro, compania berlineză Neofonie lansând tableta WePad, care se vrea a fi un competitor al ultimului produs scos pe piață de gigantul american. Numele acestuia face trimitere directă la iPad, iar în strategia de marketing inițiată de compania germană se face o critică deschisă la adresa Apple. Nemții insistă asupra distincției dintre eu (I = eu în engleză) și noi (we = noi) și lansează sloganul „Împreună vom fi liberi să realizăm mai mult”. În plus, aceștia susțin că WePad este o soluție mai inteligentă pentru a te bucura de internet, făcând aluzie la îngrădirile impuse de produsele Apple, care parcă ar fi din cartea „1984“ a lui George Orwell. Produsul fabricat în Asia are dimensiunile 288 x 190 x 13 mm și cântărește 800 de grame. WePad are un display de 11.6 inci cu o rezoluție 1366 Ś 768 pixeli, procesor Intel Atom N450, 1.66 GHz și placă video integrată Intel GMA 3150. În plus, WePad are webcam integrat, două porturi USB, card reader 3-in-1 și o autonomie a bateriei de până la șase ore. Tableta suportă Java și Flash și este perfectă pentru navigarea pe Internet, vizionarea fotografiilor, accesul la presa online și răsfoirea cărților digitale. WePad rulează cu sistemele de operare Android și Linux. Prețul unui WePad pornește de la 449 de euro, iar potrivit companiei Neofonie, există deja comenzi pentru 20.000 de exemplare. Potrivit unui jurnalist din domeniul IT intervievat de Reuters, WePad „are mult potențial dacă realizatorii săi își vor ține promisiunile”.