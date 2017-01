YAFEM, pentru a cincea oară pe scena festivalului

Ştire online publicată Vineri, 03 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

YAFEM revine anul acesta pentru a cincea oară la festival. Ansamblul vine din Yalova (Turcia), oraș pe malul Mării Marmara, înfrățit cu Medgidia. YAFEM este recunoscut drept organizatorul celui mai mare festival al lumii turcice care se desfășoară de 11 ani. Centrul de Cultivare și Promovare a Folclorului Turcesc de la Yalova (YAFEM) împlinește anul acesta 20 de ani de activitate. Încă de la constituire, centrul a avut ca scop cultivarea și promovarea folclorului, atât din Turcia cât și din întreaga lume turcică. An de an, festivalul de la Yalova s-a impus tot mai mult în spațiul turcic din întreaga lume. Anul acesta, la festival au participat aproximativ 700 de participanți. YAFEM are o colaborare strânsă cu România încă din 1990, când ansamblul, nou înființat la acea vreme, a participat pentru prima dată la o manifestare culturală în afara granițelor Turciei. De atunci, YAFEM este prezent la o serie de manifestări culturale din România. Ansamblul a mai evoluat, de-a lungul celor 20 de ani de existență, în cadrul unor festivaluri din fosta Iugoslavie, Germania, Olanda, Cipru de Nord, Bulgaria.