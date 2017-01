Yachting şi tratamente balneare, la Venus, staţiunea Zeiţei Frumuseţii

Yachting și tratamente balneare, la Venus, stațiunea Zeiței Frumuseții

Ştire online publicată Miercuri, 19 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Purtând numele Zeiței Frumuseții, stațiunea Venus a intrat în nomenclatorul stațiunilor balneare în anul 1972. Intimă și elegantă, se remarcă prin varietatea de stiluri arhitectonice ale hotelurilor și vilelor. Pe malurile lacului central, zeci de vile și căsuțe de vacanță beneficiază de o atmosferă de liniște și intimitate, dar și de o vegetație bogată, cu aspect de grădină botanică. Stațiunea are o plajă naturală extinsă pe circa 1,2 kilometri lungime (între stațiunile Venus și Saturn) și 200 metri lățime, cu nisip fin pentru helioterapie și talazoterapie, unde apar și izvoarele minerale sulfuroase hipotermale, captate sub formă de dușuri. Factorii naturali de cură sunt climatul maritim, excitant - solicitant, bogat în aerosoli salini și apa Mării Negre clorurată, sulfatată, sodică, magneziană, hipotonă (mineralizare 15,5 la sută), stațiunea fiind recomandată atât pentru persoanele sănătoase, care pot beneficia de cura heliomarină în timpul vacanțelor de vară, cât și pentru tratamentul unor afecțiuni reumatismale degenerative, post-traumatice, al unor stări de anemie secundară, de debilitate, rahitism, al unor boli dermatologice, endocrine, ginecologice etc. Posibilitățile de petrecere a timpului liber sunt la fel de numeroase ca și în celelalte stațiuni: yachting, windsurfing, canotaj, tenis, minigolf. Pentru pasionații de hipism, în imediata apropiere, se află herghelia Mangalia. Ca și celelalte stațiuni din constelația litoralului românesc, Venus beneficiază de brizele marine, de strălucirea soarelui și de nisipul fin al plajelor, constituind un veritabil punct de atracție pentru turiștii dornici de recreere. Din Venus, se pot face trasee turistice în vechiul Callatis, dar și în regiunile mai apropiate ale podișului Dobrogei, unde sunt întâlnite frecvent fenomenele carstice. Stațiunea este apreciată de turiști de toate vârstele, atât pentru oferta de petrecere a vacanțelor, cât și pentru posibilitățile oferite de varietatea curelor de tratament balnear, dar, mai ales, de eficiența acestora.