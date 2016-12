Xbox One, următoarea generaţie a consolei Microsoft

Xbox One, următoarea generație a consolei Microsoft

Ştire online publicată Luni, 27 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După cum a fost promis, campusul Microsoft a fost, săptămâna trecută, gazda unei conferințe de presă, prin intermediul căreia gigantul din Redmond a anunțat viitoarea sa generație de console: Xbox One. Numele este o abreviere a termenului „All in One”, deoarece noul Xbox nu este gândit doar ca o consolă de jocuri, ci drept un veritabil media box pentru sufragerie, cu posibilitățile de a controla TV-ul și de a oferi consumatorilor conținut audio/video original.Deși Microsoft nu a dorit să pună un accent deosebit pe specificațiile hardware ale noii console, zvonurile s-au adeverit în mare parte: Xbox One va fi bazat pe un procesor pe 64 de biți cu opt nuclee, memorie unificată de 8GB DDR3 (dintre care nu mai puțin de 3GB vor fi rezervați pentru sistemul de operare), unitate optică Blu-ray, un hard disk de 500GB (care nu va putea fi înlocuit), o nouă generație a senzorului Kinect, un gamepad cu design îmbunătățit precum și restul opțiunilor de bază (conectivitate Wi-Fi, USB 3.0 etc.)