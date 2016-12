Mai multe ştiri online: Diverse

Wrath of the Lich King, a doua expansiune a jocului World of Warcraft

Ştire online publicată Luni, 17 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.





Săptămâna trecută, Diverta a lansat în România noul add-on al unuia dintre cele mai așteptate jocuri massively multiplayer online, World of Warcraft: Wrath of the Lich King (WotLK), informează agora.ro. World of Warcraft: Wrath of the Lich King își trimite jucătorii pe continentul înghețat numit Northrend, unde Regele Arthas Menethil, ultima oară apărut în Warcraft III, plănuiește să obțină din cetatea sa izolată dominația asupra Azeroth-ului. Jucătorii vor putea avansa până la nivelul 80 și vor putea obține noi abilități în timp ce explorează noile teritorii și dungeon-uri. Noua extensie introduce noi strategii de luptă, asedii de cetăți, clădiri distructibile, prima clasă Hero a jocului - „The Necromantic Death Knight”, și multe altele. Citiți o descriere amănunțită a WotLK pe site-ul Cuget Liber, la adresa http://www.cugetliber.ro/blog/articol/252/foaie-verde-sosipicaviata-sociala-pica/.