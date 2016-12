WOW Cataclysm se lanseaza la miezul noptii, cu petreceri si concursuri

Ştire online publicată Luni, 06 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

World of Warcraft Cataclysm se lanseaza, luni, in toata lumea, iar magazinele vor fi deschise pana dupa miezul noptii, pentru ca fanii sa isi poata cumpara jocul. "Cataclysm", noul expansion, va fi pus la vanzare dupa ora 24.00. Jocul il readuce in prim-plan pe Deathwing the Destroyer, dragonul cel rau care provoaca mari probleme in Azeroth: primele semne au fost cutremurele care i-au zguduit pe cei care au stat in ultimele saptamani in orasele mari din lumea Word of Warcraft. Utilizatorii au la dispozitie doua rase noi - Worgen la factiunea Alliance si Goblini pentru factiunea Horde, urmand ca nivelul maxim sa fie 85. Cataclysm aduce trei noi raid-uri pentru jucatorii experimentati si cu o rabdare de fier (Bastion of Twilight, Blackwing Descent si Throne of Four Winds), noi monstri de invins si, mai ales, noi armuri si arme. Pretul va fi de 150 de lei pentru varianta normala si 299,9 de lei in varianta PC Collector's. World of Warcraft are peste 12 milioane de jucatori in intreaga lume, dintre care 15 mii de jucatori in Romania - inregistrati si activi pe serverele Blizzard. Citeste mai departe