Windows 7 este lansat oficial pe piaţa românească

Astăzi, la Romexpo

Windows 7 este lansat oficial pe piața românească

Ştire online publicată Joi, 05 Noiembrie 2009.

Cu toate că noul sistem de operare de la Microsoft, Windows 7, poate fi cumpărat din magazinele românești încă din 22 octombrie, data lansării mondiale, abia astăzi, la Romexpo, are loc lansarea oficială a produsului, laolaltă cu lansările Windows Server 2008 R2 și Microsoft Exchange Server 2010. Potrivit blogului lui Tudor Galoș, Windows Business Group Lead - Microsoft România, „o facem în trei, cum zice neamțul“. Despre Windows 7, Galoș promite că „angajații clienților pot accesa informațiile cu ușurință de oriunde, IT-ul poate reduce costurile automatizând gestiunea, iar organizațiile își pot reduce riscurile printr-o securitate îmbunătățită și control al ecosistemului de calculatoare desktop”. Windows Server 2008 R2 poate ajuta la reducerea costurilor prin consolidarea serverelor și printr-un consum redus de energie, în vreme ce cu Exchange Server 2010 utilizatorii își pot lua „la revedere” de la supraîncărcarea Inbox-ului și a cotelor de mailbox, reducând în același timp costurile IT. Cel puțin asta speră băieții de la Microsoft. „Cred cu sinceritate că nu a existat în ultimul an o lansare mai importantă, mai vizibilă și mai de impact decât cea care urmează. Vorbim de un produs așteptat de milioane de români pe milioane de calculatoare. Este ceva ce schimbă dinamica IT-ului, dinamica pieței de IT și care revoluționează lucrul cu calculatorul. Este ceva ce în vremuri tulburi ale economiei vine să dea speranțe. Este Windows 7“, se arată încântat același Galoș pe blogul său. Windows 7 va fi prezentat românilor, cu surle și trâmbițe, și la Cluj (17 noiembrie), Timișoara (19 noiembrie) și Iași (24 noiembrie). Constanța nu-i pe listă, probabil nu merită. În afară de lansările de business, Windows 7 va beneficia și de o lansare „în trend“. Adică într-un concert organizat pe 6 noiembrie la Sala Polivalentă de către The Mission, show în care vor cânta Underworld, Gorillaz Sound System și Dubfire. Care-i treaba cu Windows 7? Spre deosebire de predecesorul său, Vista, Windows 7 se dorește a fi un upgrade, cu scopul de a fi pe deplin compatibil cu driverele, aplicațiile și hardware-ul cu care Windows Vista este deja compatibil. Prezentările oferite de companie în 2008 s-au axat pe suport multi-touch, un Windows Shell reconceput cu o nouă bară de activități, o grupă de rețele de sistem numit „HomeGroup“, precum și pe îmbunătățiri de performanță. Unele aplicații care au fost împachetate împreună cu versiunile anterioare de Microsoft Windows, mai ales Windows Movie Maker și Windows Photo Gallery, nu vor mai fi puse acum în același pachet software cu Windows 7, ci vor fi oferite separat (dar gratuit), ca parte din Windows Live Essentials Suite, conform Wikipedia.org.