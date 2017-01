Week-end la TV

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

// Sâmbătă, 27 noiembrie, ora 19, pe DIVA Universal va fi difuzat serialul „Nevestele din Orange County”. „Casnicele din Orange County” urmărește cinci femei sofisticate și pe familiile acestora ce duc vieți spectaculoase într-o comunitate pitorească din California de Sud unde o casă obișnuită are un preț de 1,6 milioane dolari, iar rezidenții sunt directori generali sau atleți profesioniști care s-au retras. Soțiile din Orange County, Kimberly, Jeana, Vicky, Lauri și Jo, sunt obișnuite cu traiul bun și vor face tot ce le stă în putință pentru a-l păstra. Fiecare femeie are povestea ei personală de împărtășit și au permis accesul total în viețile, familiile, prietenii, carierele și casele lor. De la petreceri luxuriante la ședințe de Botox, la stresul deținerii unei cariere importante, femeile îi poartă pe telespectatori într-o călătorie în dramele lor reale, demonstrând că viața nu este mereu perfectă în spatele porților închise. Oare ce zace sub suprafața perfectă a acestei comunități? // Duminică, 28 noiembrie, ora 20, National Geographic difuzează serialul documentar „Clipe de coșmar”, având ca temă, de această dată, tornadele. În 1974, o furtună a produs 148 de tornade, ucigând 315 oameni și distrugând mii de case. Împreună cu o echipă de cercetători, profesorul Tetsuya Fujita investighează cea mai de-vastatoare furtună a secolului 20. Seria „Clipe de coșmar” analizează lanțul evenimentelor ce au condus la unele din cele mai mari dezastre din lume. Îmbinând tehnologia avansată a imaginilor generate pe computer, reconstituiri, imagini de arhivă, știință legistă, mărturii impresionante ale martorilor și ale experților, lanțul evenimentelor este recreat clipă cu clipă. De la teribilul incendiu din stația de metrou londoneză King‘s Cross până la prăbușirea cu urmări fatale a pasarelelor din holul hotelului Hyatt, Kansas City, aflați cum dezastrele sunt rezultatul unei secvențe de evenimente strâns conectate temporal. // Tot duminică, de la ora 19:30, Discovery Travel & Living trezește apetitul prin difuzarea reality-show-ului „Regele cofetarilor”, având ca temă „Turnir cavaleresc & Tiramisu”. Buddy și echipa sa trebuie să facă un tort pentru Regele Epocii Medievale. Buddy însuși e provocat la un turnir, apoi face un tort tiramisu de modă veche, pentru un client italian. Buddy Valastro este unul dintre cei mai celebri maeștri cofetari din America. El este șeful de la Carlo’s City Hall Bake Shop din Hoboken, New Jersey, și supervizează o echipă formată din mama lui, patru surori mai mari și trei cumnați. „Regele cofetarilor” urmărește dorința tenace a lui Buddy de a împlini visul regretatului său tată, transformând Carlo’s Bake Shop într-un nume de referință. Urmăriți echipa care lucrează împreună pentru a crea o mulțime de torturi de nuntă unice, cu un aspect uluitor, ca și prăjituri speciale sau diverse produse de patiserie. Dar când termenele-limită trebuie respectate cu mare strictețe, nu e întotdeauna ușor să colaborezi atât de strâns cu familia, zi de zi.