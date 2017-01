Week-end cu blues şi clubbing

Week-end cu blues și clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

r AG Weinberger va susține un concert live în Club SNC în această sâmbătă, începând cu ora 19.30. Concertul de la Constanța face parte din turneul „INTERZIS FM – Vezi muzici ce nu auzi la radio”. Prețul unui bilet este de 50 lei și poate fi achiziționat de la sediul clubului, din magazinele Flanco, sau online de pe TicketFan. r Tan Tan Summer Club din Mamaia ne invită sâmbătă, de la ora 23.00, la Bitch Fest Party. Cheia succesului și accesului la această petrecere este să te îmbraci cât mai obraznic, să-ți porți fetish-urile la vedere și accesorii care l-ar face pe Papa să roșească. Se acceptă orice, de la asistente neastâmpărate, la polițiști puși pe dat amenzi și sancțiuni, la victime legate cu cătușe de bar. Intrarea este liberă. Rezervări la 0720/826.826. r Sâmbătă, ești invitat să întâmpini vara în Club Summer Crush din stațiunea Mamaia. De muzică se va ocupa DJ Kokko. Informații suplimentare și rezervări la 0724/918.263. r Tribute to Lady Gaga este ultima petrecere din Club Wish ce va avea loc în această sâmbătă, urmând ca celelalte petreceri să se desfășoare în Wish Summer Club din Mamaia. Invitata serii este Vicky Jackson, cunoscută ca tribute artist pentru Lady Gaga, Pink, Amy Winehouse, Duffy și Lily Allen. Pentru rezervări sunați la 0724/406.252 - Bianca și 0732/122.002 – Marius. r G.I.C., unul din DJ-ii OneFM și pe care îl puteți asculta în fiecare sâmbătă între orele 00.00 și 02.00, va mixa sâmbătă, pe 5 iunie, în Motozone Cafe. Alături de el se vor afla Sonicvibe și Speakeasy. Petrecerea începe la ora 23.00, iar intrarea este 10 lei. Informații suplimentare și rezervări la 0735/697.575. r Vali Bărbulescu, unul dintre cei mai îndrăgiți DJ români, va mixa în această sâmbătă, în Club Vision din Neptun. Informații suplimentare și rezervări la 0748.221.753 și 0748.221.843. Preț intrare: 20 lei.