VW Golf a ajuns la borna 30.000.000

Ştire online publicată Luni, 17 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

30 de milioane de Golf-uri în 39 de ani. Aceasta este, pe scurt, cariera unuia dintre cele mai iubite modele europene din istorie. Volkswagen a anunțat oficial că uzina proprie din Wolfsburg a produs exemplarul Golf cu numărul 30 de milioane. Borna este atinsă la 39 de ani de la startul producției oficiale a modelului Volkswagen, timp în care mașina europeană cel mai bine vândută din istorie a ajuns la șapte generații și la milioane de fani din întreaga lume.Momentul de sărbătoare a fost onorat de prezența lui Martin Winterkorn, președintele Consiliului de Administrație Volkswagen AG, cel care a primit cu această ocazie premiul Car of the Year 2013, acordat lui Golf în cadrul Salonului Auto de la New York, în luna martie. „Istoria lui Golf este în același timp istoria progresului auto. Cu tehnologii precum tracțiunea față a primei generații, debutul TDI-ul pe cel de-al treilea Golf, ESC și cutia cu două ambreiaje pe Golf 4 și cu sistemul de frânare automată post-coliziune de pe cea mai recentă generație, această mașină continuă să democratizeze progresul”, a declarat oficialul german. (www.automarket.ro)