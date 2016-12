Vrei să trăieşti mai mult? Iată ce trebuie să faci

Vrei să trăiești mai mult? Iată ce trebuie să faci

Ştire online publicată Marţi, 23 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Calitatea vieții este un factor important, de care trebuie să ținem seama cu toții. În acest sens, un stil de viață adecvat va ajuta atât psihicul cât și fizicul. Iată care sunt cele mai bune aspecte de care ar trebui să ținem seama pentru a trăi mult și sănătos:AlimentațiaÎn copilărie și în tinerețe sunt necesare și proteine animale ușoare (pește alb, piept de pui, carne de curcan fără pieliță). Pe măsură ce înaintăm în vârstă, necesarul în proteine animale trebuie redus. Nu se recomandă carnea roșie și grăsimile animale. În cazul în care nu puteți renunța la carne, se recomandă să începeți masa cu o salată de legume și s-o încheiați cu fructe. Un studiu relativ recent a demonstrat că, în cazul în care masa începe cu carne (corp străin introdus în organism), numărul leucocitelor crește la 20.000. În cazul în care se începe cu salate și se termină cu fructe, numărul de leucocite se păstrează în cadrul valorilor normale de 9.000. Este recomandabil să vă sculați de la masă cu cinci minute înainte de a fi sătul, nu cu cinci minute după ce v-ați săturat. Nu vă grăbiți la masă: mestecați bine alimentele, de zece ori înainte de a le înghiți și nu beți apă înainte de masă sau între felurile de mâncare. Alegeți o zi de post pe săptămână pentru dezintoxicarea organismului.MentalulÎn mod obișnuit nu folosim decât 25-30% din capacitatea creierului nostru. Prin educație și meditație, putem folosi mai mult din această capacitate.OdihnaIdeal ar fi să putem respecta cele trei opturi dintr-o zi: opt ore de activitate, opt ore de odihnă activă (sport, plimbări, lectură, muzică etc.) și opt ore de somn. Nu întotdeauna putem respecta acest ciclu ideal. Important este însă să respectăm cele opt ore de somn, în special pe măsură ce înaintăm în vârstă. Nu vă culcați mai devreme de trei ore după ultima masă. Este bine ca înainte de culcare să faceți o scurtă plimbare.Evitarea sedentarismuluiO viață normală este condiționată de mișcare, care asigură o bună oxigenare a organismului. Chiar după pensionare, continuați activitatea care vă place sau alegeți o activitate de care ați fost privat în timpul muncii pentru câștigarea existenței. Inactivitatea este primul pas spre mormânt. Continuați să munciți într-un ritm obișnuit și continuu opt ore pe zi. Nu neglijați nici gimnastica zilnică în aer curat. Dormiți cu fereastra întredeschisă atât timp cât sezonul vă permite.Să fim optimiști!Un factor important care depinde de noi este cultivarea optimismului și a încrederii în cei din jurul nostru. Să respingem tot ceea ce este negativ în relațiile interumane. Să ne închi-puim că viata este o oglindă în fața căreia suntem și ne privim: dacă zâmbim, zâmbetul se întoarce asupra noastră; dacă ne crispăm și ne schimonosim figura, grimasa se întoarce tot asupra noastră. Cu alte cuvinte, toate gândurile și acțiunile noastre de fiecare clipă, de fiecare zi trebuie să fie pozitive, senine, optimiste. Vor beneficia de acestea toți cei din jurul nostru și, în primul rând, noi.Prevenirea poluăriiNe referim, evident, și la poluarea mediului, la faptul că trăim într-o țesătură de iradiații și decibeli, la care contribuie telefoanele mobile, televizoarele, microundele neprotejate, traficul zgomotos din marile așezări urbane etc. Acesta este tributul pe care îl plătim confortului și civilizației moderne. Dar ne refe-rim și mai mult la poluarea pe care noi înșine ne-o provocăm: prin alimentația deficitară, prin consumul de alcool, droguri, tutun, medicamente sintetice, băuturi comerciale, conserve etc. Pentru sănătatea noastră și pentru prelungirea vieții, e necesar să evităm cât mai mult poluarea de orice fel.(Sursa: www.fitness-nutritie.ro)