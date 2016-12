Vrei SĂ MUNCEŞTI? Ce JOB-uri sunt LA MARE CĂUTARE

Vrei SĂ MUNCEȘTI? Ce JOB-uri sunt LA MARE CĂUTARE

Dacă îți cauți un loc de muncă sau intenționezi să faci o schimbare pe plan profesional, este recomandat să te documentezi bine despre situația actuală pe piața forței de muncă. Îți știi puterile și pregătirea, dar este bine să cunoști și domeniile care au mare căutare în prezent.Previziunile specialiștilor privind angajările sunt destul de optimiste, un studiu recent arătând că aproape un sfert din angajatori intenționează să crească numărul de salariați. În topul joburilor cu căutare sunt cele de operator call center sau de agent suport clienți, programator, consultant sau specialist IT, specialist în domeniul medical-farmaceutic, agent vânzări, inginer, consultant credite, etc.Companiile sau diviziile specializate în servicii de suport telefonic se află în continuare în căutare de personal. Potrivit site-ului de recrutări hipo.ro, candidații pentru ocuparea unei poziții de operator call center sau de agent suport clienți trebuie să dețină abilitați excelente de comunicare, să fie orientați către soluții și, mai ales, să cunoască la nivel avansat limba străină asociată job-ului respectiv.Limbile nordice, plătite bineCele mai multe oportunități de angajare din sectorul externalizării de servicii se adresează vorbitorilor de limba germană, italiană, fran-ceză, spaniolă, portugheză, engleză. În continuare, din cauza numărului mic de candidați de pe piața din România care vorbesc norvegiana, finlandeza, poloneza, suedeza, daneza etc., persoanele care dețin competențe în aceste limbi străine sunt cele mai căutate și mai bine remunerate.Candidații cu pregătire în tehnologia informației, fie că sunt programatori, consultanți sau specialiști IT de altă natură, au de ales dintr-o largă varietate de job-uri și companii angajatoare. Cei mai căutați rămân dezvoltatorii software cu experiență.În continuarea angajărilor cares-au făcut la începutul anului în acest domeniu, rețelele private de clinici și lanțurile de farmacii caută și în această primăvară specialiști în sectorul medical-farmaceutic. Printre ofertele de muncă se regăsesc cele pentru reprezentanți medicali, farmaciști, medici specialiști și asistenți medicali.Atacul vânzărilorDacă te caracterizează orientarea către client, abilitățile de ne-gociere și persuadare și comunici ușor și eficient cu ceilalți, ești potrivit pentru pozițiile de agent vânzări disponibile în companii precum Romtelecom, Lindab, Europharm, Studio Moderna, OMV, Synygy, Johnson & Johnson, AVITECH, Flanco, Senior Software, UFX Markets.Un reprezentant vânzări are ca responsabilități principale dezvol-tarea unui portofoliu de clienți noi, dezvoltarea relației cu aceștia, oferirea de consultanță clienților privind produsele din portofoliu. Oportunitățile de angajare în vânzări sunt destinate atât persoanelor fără experiență anterioară de lucru cât și celor cu peste trei ani experiență de muncă pe poziții de account manager sau sales representative. În funcție de industria în care activează compania și de specificul job-ului, sunt necesare din partea candidaților și cunoștințe din domeniul IT, financiar etc.Oferte serioase în asigurăriCei care au studii superioare în domeniul economic se pot orienta către pozițiile de agent asigurări/consultant asigurări, consultant financiar, consultant credite etc. întrucât domeniul asigurărilor, și al intermedierilor financiare în general, este destul de ofertant în această perioadă.De exemplu, compania de consultanță și audit financiar Ernst & Young România a anunțat planuri de recrutare a 50 de juniori în următoarele două luni pentru a se alătura angajaților din departamen-tele de Audit financiar, Asistență fiscală și juridică, Asistență în tranzacții și Asistență în afaceri. De asemenea, ING Asigurări de Viață recrutează consultanți pentru agențiile din toată țara.