Vrei să îţi faci casă la Constanţa? Cât te costă terenul şi cum îl alegi

Vrei să îți faci casă la Constanța? Cât te costă terenul și cum îl alegi

Foarte importantă, atunci când te hotărăști să-ți construiești o casă, este alegerea terenului. De acest lucru va depinde în mare măsură confortul și rentabilitatea investiției. Experții susțin că există o serie de factori de care trebuie să ținem cont pentru ca alegerea terenului pentru viitoarea noastră casă să fie una bună.Potrivit site-ului sporulcasei.ro, un teren ideal pentru construcția de locuințe trebuie să se afle într-o zonă rezidențială, departe de amplasa-mentele unde se vor dezvolta activități predominant economice. De asemenea, un aspect foarte important este distanța dintre punctele de interes și locuință. Distanțe mai mari presupun consumuri mai mari de timp, bani și energie. În general, terenurile accesibile din punctul acesta de vedere se găsesc până în limita de 20 de kilometri față de centrul orașului. Terenul trebuie să fie intravilan, cu posibilitate de acces auto și să poată fi ușor branșat la rețelele edilitare.Suprafața terenului. Suprafață terenului rămas neocupat după ridicarea construcției trebuie să fie proporțională. Trebuie să aveți în vedere faptul că o locuință de 100 mp arie utilă pe parter, ocupă de fapt în plan între 110-130 mp, din cauza grosimii zidurilor. Așadar, trebuie să țineți cont de toate detaliile tehnice pentru a nu vă trezi că vă faceți casă dar nu veți avea pic de curte. Este de recomandat ca terenul să fie măcar de patru ori mai mare decât suprafața construită la sol a locuinței.Forma terenului. Un teren prea îngust sau cu o formă neregulată poate ridica probleme majore în proiectare și autorizare. Este indicat ca lățimea la stradă să depășească 12 mp, pentru a nu fi necesară elaborarea PUD (Plan Urbanistic de Detaliu).Acces, utilități. Trebuie să fiți atenți cum este asigurat accesul auto spre terenul dumneavoastră și ce utilități are asigurate pentru alimentarea cu energie electrică, gaze, apă, canalizare, etc. Dacă nu există una sau mai multe dintre aceste utilități trebuie să estimați ce efort ar presupune branșarea, sau găsirea unor soluții alternative.Piața imobiliară este generoasăDin fericire pentru unii, din nefericire pentru alții, criza economică a dus la prăbușirea pieței imobiliare în ceea ce privește segmentul de terenuri. Astfel, prețul terenurilor intravilane în municipiul Constanța și în localitățile limitrofe a scăzut de câteva ori în ultimii cinci ani, valoarea lor fiind acum una aproape derizorie. Așadar, cine are în plan să-și construiască o casă, acum e momentul perfect pentru a-și achiziționa terenul, piața constănțeană fiind plină de oferte mai mult decât tentante.Potrivit site-ului anunturi. cuget liber.ro, o persoană fizică cere pe un teren de 140 mp, situat pe b-dul Mamaia, având toate utilitățile în față, 800 euro/mp. Pe teren se află o casă bătrânească, cu trei camere, din cărămidă.O altă ofertă mai generoasă ca spațiu dar și preț se referă la un teren de 760 mp, în Mamaia Nord, cu deschidere de 50, utilități, la doar 55.000 euro.Pentru cine vrea un teren în Palazu Mare, de 500 mp, amplasați lângă Elvila, cu toate utilitățile în față, costă 43.000 de euro. Terenul deține cadastru și intabulare.Altcineva vinde teren situat în localitatea Constanța zona Km 5 - Veterani în suprafață de 700 mp, deschidere pe colț la două străzi, utilități, cadastrat și intabulat, la prețul de 36.000 euro.Pentru cei care vor un teren în apropiere de Constanța, pot opta pentru Lazu, unde pentru 460 mp de teren intravilan se cer 20.000 de euro. La Techirghiol, găsim o ofertă de 275 mp la un preț de 10.500 euro.În Valu lui Traian se cere pentru un teren de 460 mp suma de 16.000 de euro, în condițiile în care terenul dispune de toate utilitățile și este amplasat foarte bine.