Vrei o grădină superbă la primăvară? Acum e timpul pentru plantarea bulbilor

Ştire online publicată Marţi, 15 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Începând din septembrie și până dă gerul în decembrie este perioada propice pentru plantarea bulbilor toamna, pentru o grădină care să explodeze în 1.000 de culori, pri-măvara. O serie întreagă de plante cu flori anuale înfloresc primăvara și în prima parte a verii, prin plantarea bulbilor toamna. Toate soiurile de lalele, zambilele, toate speciile altoite de brândușe, crinii și ghioceii, evident, dar și bujorii, freziile și irișii înfloresc primăvaravara, dacă plantarea bulbilor are loc toamna.Odată plantați, bulbii vor intra în repaus vegetativ în timpul iernii, iar în primele zile călduroase ale primăverii vor crește armonios și îți vor oferi inflorescențe splendide.Fiecare soi are o perioadă anume ideală pentru plantarea bulbilor de toamnă. Trebuie să ții cont de caracteristicile solului, de locul unde are loc plantarea bulbilor, dacă florile preferă lumina directă a soarelui sau sunt iubitoare de umbră.Plantarea bulbilor toamna poate începe cu narcisele. Puțini știu, dar bulbii narciselor sunt toxici și pot da reacții alergice. Narcisele au nevoie de un loc semi-umbros, iar bulbii se plantează în sol la o adâncime de 7-10 centimetri și la 5-10 centimetri unul de altul.Freziile se pot planta în octombrie și noiembrie, în zona bine bătută de soare din grădină. Freziile au nevoie de un sol bine drenat, nisipos și de îngrășământ.Lalele, prințesele grădinilor de primăvară, trebuie plantate din septembrie până la începutul lui decembrie. Au nevoie de umbră, un sol bine drenat.Și bulbii de zambile sunt toxici, așa că atunci când te apuci de plantarea lor este bine să pregătești terenul, iar când manevrezi și îngropi bulbi este ideal să porți mănuși. Zambilele au nevoie de un pământ gras și bine drenat. Este important să combini plantele în așa fel încât acestea să aibă necesități cât mai asemănătoare dacă vrei să faci o grădină cu flori de toate culorile.Stânjeneii trebuie și ei tratați cu substanțe care să prevină atacul ciupercilor și trebuie plantați la o adâncime de 15 centimetri, într-un amestec de pământ de turbă și nisip.Și dacă nu mai ai răbdare până vine primăvara ai putea încerca să crești lalele în pahare. Nu le pune pământ, doar un strat poros sintetic de care să se poate fixa, apă și îngrășământ. Lasă-le la lumină și la căldură. Înfloresc în circa două săptămâni.(sursa: thechronicleherald.ca)