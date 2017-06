Vrei mașină electrică, dar nu ai bani de una nouă? Iată ce poți cumpăra la mâna a doua din România și Germania

Mașinile electrice încep încet, încet, să prindă teren și în țara noastră. Programul RABLA, infrastructura publică de alimentare și ofertele tot mai bogate ale producătorilor auto îi fac pe români să se gândească și la varianta achiziționării unui autoturism electric. Cu toate acestea, sunt foarte puțini cei care aleg într-un final să renunțe la mașina clasică, pe benzină sau motorină, și să accelereze pe un drum cu multe necunoscute: autoturismul electric. Motivul îl reprezintă în principal prețul de achiziție, care, pentru un autoturism nou, de clasă mică, pleacă de la peste 20.000 euro. Asta deși statul român a lansat programul Rabla Plus, prin care cei care aleg un autoturism electric primesc un voucher de 10.000 euro.Cea mai ieftină mașină electrică este Renault Twizy Electric, care este de fapt încadrat la categoria cvadricicluri, categoriile L6E (cvadriciclu ușor) și L7E (cvadriciclu greu). În aceste cazuri nu se primește ajutorul statului din programul Rabla Plus căci acesta este acordat doar pentru autoturisme, respectiv categoria M1. Un Renault Twizy Electric costă 7.000 euro. Vehiculul poate primi doi pasageri are o viteză maximă de până la 80 de kilometri la oră și o autonomie ce poate ajunge la 100 de kilometri.Cei care nu își pot permite o mașină electrică nouă trebuie să știe că și piața second-hand din România are câteva oferte.Astfel, potrivit site-ului autovit.ro, prețurile pleacă de la 6.099 euro pentru un BMW I3, din 2014, cutie automată, cu doar 15.000 km la bord. Însă asta nu e tot. Prețul este doar un avans pentru preluarea leasing-ului, care mai presupune 59 de rate lunare, fiecare a 570 euro.La 11.250 euro, puteți opta pentru un Opel Ampera, din 2013, cu 180.000 km la bord, mașina fiind adusă din Olanda și neînmatriculată încă în România. Ca dotări, mașina are: Navigatie mare, touchscreen, ceasuri plasmă, Keyless entry+start, cutie automată, faruri led, parktronic + cameră spate, interior piele, scaune încălzite, dublu climatronic, muzica Bose, pilot automat, computer bord, senzori de ploaie și lumină, jante r17 cu anvelope noi.Din 2011, vă puteți lua un Nissan Leaf, cu 115.000km, la prețul de 12.900 euro. Autoturismul, 100% electric, are o autonomie de 130-170 Km, timpul de încărcare fiind de 5 ore la priza 220V / 40 minute la fast charger.De asemenea, cu 31.640 euro vă puteți achiziționa un VW Golf VII electric, cu doar 3.800 km rulați. Auto-turismul a fost fabricat în 2016 și are dotări de top.Un pic mai scump, la 42.000 euro, vă așteaptă un Mercedes Benz B, cu 100 km la bord, fabricat în 2017, dotările fiind pe măsura renumelui brandului.Pentru cei mai pretențioși, dar cu ceva mai mulți bani în buzunare, Tesla X așteaptă să vă intre în garaj pentru un preț de 128.000 euro. Mașina este nouă, la fel ca și surata ei, Tesla Roadster, care costă însă 136.000 euro.Second-hand din GermaniaDar dacă la noi moda autoturismului electric este foarte nouă, în țările vestice, astfel de mașini sunt un lucru absolut normal și foarte des întâlnite. De aici și piața second-hand mult mai dinamică și atractivă, astfel încât puteți găsi autoturisme electrice, în stare perfectă de funcționare, și sub 10.000 euro.Spre exemplu, pentru 3.800 euro puteți achiziționa un Renault Twizy, cu 20.000 km la bord, din 2012. Un Smart electric, an de fabricație 2003, cu 34.000 km, costă pe mobile.de 4.290 euro. Un Renault Zoe, 5.000 km, din 2015, poate fi găsit la prețuri începând cu 6.900 euro. De asemenea, un Peugeot iON Active, din 2012, cu 46.000 km este cotat la 7.800 euro, în timp ce un Renault Fluence, tot din 2012, cu 55.000 km rulați, costă 7.950 euro. La 8.400 euro vă puteți achiziționa și o Honda Insight, din 2010, cu aproape 200.000 km la bord.Toyota Prius, din 2009, cu 168.000 km la bord, se vinde cu 8.500 euro, Citroen C-Zero (2012, 47.000 km) - 9.000 euro, Mitsubishi i-MiEV (2022, 20.000 km) - 9.250 euro, Toyota Yaris (2013, 75.000km) - 9.900 euro, Toyota Auris (2013, 90.000 km) - 9.900 km, Fiat 500 (2012, 20.000 km) - 9.950 euro, Lexus CT200h (2011, 146.000 km) - 10.000 euro. (sursa: www.mobile.de).