Vrei MAŞINĂ SECOND-HAND din Germania? Iată ce mărci şi modele TREBUIE SĂ EVIŢI

Vrei MAȘINĂ SECOND-HAND din Germania? Iată ce mărci și modele TREBUIE SĂ EVIȚI

Ştire online publicată Luni, 08 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Organismul german TUV (echi-valentul Registrului Auto Român de la noi) realizează în fiecare an statistici referitor la rata de defec-tare a milioane de mașini second hand care circulă în Germania. În continuare vom prezenta o listă a mașinilor second hand pe care e bine să le evitați dacă nu vreți dureri de cap ulterior cu reparațiile dese și costisitoare, conform promotor.ro.Clasa mini și mică: Ford KaProdus între 1996 și 2008, Ford Ka poate fi cumpărat la prețuri aproape derizorii, începând cu 500 de euro. Din păcate, nu doar în cazul modelelor foarte vechi, una dintre principalele probleme ține de rugina avansată a caroseriei. Nici amortizoarele sau arcurile nu țin mult la Ka, lucru valabil și pentru circuitul de frânare sau sistemul de evacuare. Motoarele, în schimb, se comportă destul de bine, nepunând probleme mai mari decât media segmentului din care face parte.Clasa compactă: Alfa Romeo 147În clasamentele ADAC din ultimii ani, Alfa Romeo 147 a fost permanent abonată la ultimele locuri în materie de fiabilitate și costuri de reparație.Cea mai mare problemă ține de motorizări: deși oficial italienii recomandă schimbarea curelei de distribuție odată la trei ani, este bine ca aceasta să fie verificată cât mai des posibil, deoarece uzura dinților săi este foarte mare. La fel, pompa de apă este foarte problematică.Pe versiunile mai puternice este de așteptat uzura prematură a ambreiajului și cutiei de viteze. În rest, modelul italian cade pradă relativ repede problemelor cu bucșele, scurgerilor de ulei sau diverselor probleme ale sistemului electric.Clasa compactă - medie: Renault Megane IIÎn segmentul dominat de Golf, modelul Renault Megane produs între 2002 și 2008 este considerat de specialiștii TUV ca fiind cel mai problematic. În ciuda faptului că stă foarte bine la siguranță (5 stele Euro NCAP), are un design extravagant și costă puțin (începând cu 1.500 de euro), Megane II are o serie de hibe. În principal, sistemul electric dă de multe ori erori și necesită diagnosticarea și chiar intervenții în service - confortabilul sistem „keyless”, cu buton de pornire a motorului și card în loc de cheie, dă cele mai multe bătăi de cap, după care urmează motorașul electric al servodirecției.La motoarele diesel apar deseori probleme cu turbina, în timp ce motoarele pe benzină sunt cunoscute pentru căderea electromotorului și a pompei de combustibil. Confortul suspensiei lui Megane II are ca revers al medaliei uzura prematură a amortizoarelor și bucșelor, iar jocul direcției este întotdeauna mare.Clasa mare și lux: Jaguar S-TypeO glumă care se făcea deseori despre mașinile Jaguar era că ai nevoie de două mașini: una pe care să o conduci și una pentru piese... Modelul S-Type, produs între 1999 și 2007, aproape se conformează acestei poante din câteva puncte de vedere importante.În primul rând, cutia automată este foarte problematică, uzura accentuată a unui arc putând duce la blocarea treptelor a 4-a și a 5-a. Remedierea costă circa 800 de euro, dar, în general, service-urile concluzionează că e nevoie de o nouă cutie automată - care poate costa 5.000 de euro.S-Type mai are dese probleme și cu motoarele V8, care au curea de distribuție, nu lanț de distribuție, deci neschimbarea la timp a curelei poate duce la deteriorarea drastică a motorului. O mare parte dintre modele suferă și la capitolul bucșe și direcție, în principal din cauza stilului de condus sportiv.Clasa monovolume și VAN-uri: Chrysler PT CruiserA fost produsă între 2000 și 2009, pe piața second hand pornind de la circa 1.500 euro. Un preț foarte atractiv, care însă ascunde moto-rizări cu dese scurgeri de ulei și cu deteriorări rapide ale garniturei de chiulasă.Modelul american mai este recunoscut pentru cedarea foarte rapidă a casetei de direcție și a ambreiajului. În ce privește interiorul, plasticele de calitate slabă duc la îmbătrânirea rapidă a habitaclului, ceea ce afectează confortul pasagerilor.Clasa SUV: Mercedes-Benz MLPrima generație a SUV-ului de lux Mercedes-Benz ML, produsă între 1997 și 2005 (nume de cod W 163), poate fi găsită la prețuri accesibile, începând cu 4-5.000 de euro. Ceea ce nu înseamnă neapă-rat o afacere fericită. Principala problemă a ML-urilor ține de uzura accentuată a elementelor suspensiei, de la rugina componentelor metalice până la deteriorarea rapidă a bucșelor. Barele stabilizatoare sunt afectate rapid de jocuri mari, una dintre explicații fiind utilizarea destul de mult a mașinii în afara asfaltului.Pentru că acest prim ML a fost construit în SUA, calitatea materialelor din habitaclu nu este la nivelul așteptărilor clienților de Mer-cedes-Benz, ceea ce se reflectă în uzura rapidă a plasticelor și tapițeriei din piele. La capitolul motorizări, este de evitat versiunea ML 420 CDI, cu un V8 common-rail de 250 CP: cutia automată se defectează deseori, mai ales în cazul modelelor folosite pentru tractare, garnitura de chiulasă cedează rapid, la fel și lanțul de distribuție.(sursa: www.promotor.ro)