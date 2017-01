Vreau să parchez în garajul meu!

Lipsa locurilor de parcare sufocă de ani buni municipiul Constanța. În această situație, spațiile verzi și trotuarele devin spații tocmai bune pentru parcat mașina. Astfel, constănțenii sunt nevoiți să facă slalom printre autoturisme pentru o simplă plimbare sau să meargă pe stradă. În plus, lipsa parcărilor duce la adevărate dispute între vecini, care se bat pentru locurile din fața blocurilor. Nu de puține ori, șoferii se trezesc cu mașinile vopsite, zgâriate sau cu anvelopele dezumflate. Motivul – au îndrăznit să parcheze pe locul altora. Lipsa locurilor de parcare nu îi nemulțumește doar pe conducători. Problema aceasta a început să îi supere și pe trecători, deoarece, din cauza lipsei parcărilor, șoferii parchează pe trotuar. Mașinile se înmulțesc pe zi ce trece, iar circulația este tot mai greoaie. Nu se construiesc parcări sau drumuri noi care să preia traficul de pe arterele aglomerate. Primăria spune că în municipiul Constanța există, în prezent, 17.123 locuri de parcare, dintre care 6.383 în stațiunea Mamaia. În ceea ce privește măsurile luate sau care vor urma a fi luate în considerare, reprezentanții Primăriei spun că, în următorii ani, vor fi construite 50 de parcări, cu peste 1.500 de locuri, jumătate dintre ele iluminate și împrejmuite cu gard de plasă. Totodată, administrația locală lucrează la un plan de măsuri de fluidizare a traficului rutier, care va fi făcut cunoscut după finalizarea „Studiului general de circulație la nivelul Municipiului Constanța și la nivelul teritoriului de influență (peri-urban)“ executat de SC Search Corporation SRL. O altă măsură anunțată de Primărie este ridicarea autoturismelor parcate ilegal pe domeniul public. Astfel, a fost aprobată Hotărârea Consiliului local nr. 359/ 22.06.07 privind ridicarea autovehiculelor parcate ilegal pe domeniul public, care se află în procedură de legalizare la Instituția prefectului, urmând ca după intrarea în vigoare să fie organizată licitație pentru atribuirea contractelor de achiziție publică. Potrivit primelor estimări, constănțenii cu mașina ridicată va trebui să plătească o taxă de peste 1000 lei pentru a-și recupera autoturismul. Constănțenii vor locuri de parcare Constănțenii nu prea văd cu ochi buni această ultimă măsură a administrației locale, spunând că mai întâi, primăria ar trebui să facă locuri de parcare și abia atunci să treacă la sancțiuni. Nicu G, 54 ani, spune că sunt necesare parcările supraetajate. „Nu este loc de parcare. De aici apar și blocajele, țipetele. Trebuie să se facă parcări supraetajate. Să se orienteze pentru un spațiu pentru parcări. Tot timpul văd mașinile pe trotuar. Trecătorii sunt obligați să le ocolească, iar șoferii te lovesc pentru că o iei pe stradă. E ceva de groază. Spațiu ar fi, dar sunt ateliere mecanice neînregistrate care ocupă spațiul liber“, a comentat bărbatul. Traian Trandafir, 59 ani consideră că infrastructura nu s-a modificat, deși numărul mașinilor s-a dublat: „Nu sunt suficiente locuri de parcare. Să ame-najeze, înființeze parcări supraetajate. Din cauza aceasta sunt nevoit să o iau pe stradă. Nu avem pe unde să trecem din cauza mașinilor parcate pe trotuar“, a completat el. Ion Ivan, 57 ani este deranjat de faptul că șoferii preferă să parcheze pe spațiile verzi: „Parcările subterane pot fi cele mai bune soluții. Bani există, dar ei sunt luați de primării. S-ar găsi în acest sens un loc. Nici între blocuri nu găsești un spațiu de parcat. Oamenii se urcă pe trotuar, pe spațiile verzi“, a adăugat Ion. Flori V. , 46 ani este de părere că ar trebui să îi înțelegem și pe constănțenii care își lasă mașinile pe trotuare, deși se produc blocaje: „Ar fi foarte bine dacă s-ar face niște parcări. Oamenii ar avea unde să își parcheze mașinile. În plus, nu ar mai fi probleme nici pentru trecători, dar nici pentru șoferi. Trebuie să îi înțelegem pe conducătorii care își așează mașina pe trotuar. Au dat bani pe mașini și într-un fel sau altul trebuie să le adăpostească. Să se facă parcări subterane. Eu de exemplu am garaj, dar cu toate acestea sunt puțin nemulțumită de faptul că plătesc taxa de 260 lei. Este mai mult decât impozitul pe casă. Este o sumă destul de exagerată", a încheiat femeia. 