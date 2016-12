Vor să producă energie eoliană când nu bate vântul

Ştire online publicată Marţi, 20 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ca multe alte surse de energie alternativă, vântul are intermitențe. Pentru că nu bate cu o viteză constantă, puterea generată de turbinele eoliene variază destul de mult. Desigur, cânt nu bate vântul deloc, nu se produce energie. În prezent, intermitențele vântului nu sunt o problemă prea mare, întrucât parcurile eoliene sunt în număr mic și, în plus, sunt conectate la rețele energetice mai mari, din care fac parte și centrale electrice convenționale, care pot suplini fără mari probleme lipsa de energie din zilele fără vânt. Totuși, dacă vom începe să avem mai multe parcuri eoliene, care vor acoperi peste 20% din necesarul de energie, fluctuațiile vor fi mai greu de acoperit. Soluția propusă de cei de la Center for Carbon-free Power Integration, din cadrul universității americane Delaware, este conectarea parcurilor eoliene, pe principiul „Toți pentru unul”. „Am analizat datele strânse în cinci ani de la 11 parcuri eoliene americane și am calculat producția medie de energie. De multe ori, producția a scăzut la zero în unele regiuni. Potrivit simulării noastre, conectând parcuri eoliene, pe o distanță de peste 2.500 kilometri, producția a devenit mult mai stabilă. Pe o perioadă de cinci ani nu s-a ajuns niciodată la o scădere la zero a energiei”, spune Willet Kempton, liderul proiectului, citat de NY Times.