Vitaminizarea copilului, un moft?

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Este esențial ca orice mamă care alăptează să știe că deficitul ei de vitamine se va răsfrânge și asupra copilului, , iar acest lucru poate afecta grav dezvoltarea din punct de vedere fizic și mintal a micuțului. Așadar, potrivit Despre.copii.ro, o mamă care alăptează trebuie să acorde o importanță majoră propriei diete.Pe de altă parte, majoritatea părinților au îndoieli dacă nutriția pe care o oferă bebelușilor și copiilor mici este sănătoasă, știind că vitaminele și mineralele sunt esențiale pentru dezvoltarea fizică adecvată a copiilor. Însă, în niciun caz mamele care sunt preocupate de aportul nutrițional al copiiilor nu trebuie să dea iama, imediat, la suplimentele nutriționale. Un copil mic trebuie să fie hrănit conform instrucțiunilor pe care le primește de la medic și care sunt potrivite necesităților de la acel moment. Dacă a fost născut prematur, acest aport de vitamine și minerale este absolut necesar, însă trebuie, și în acest caz, administrat numai sub supravegherea medicului.SoluțiiDe exemplu, vitamina C este necesară pentru dezvoltarea vaselor de sânge, a oaselor, dinților și este importantă în funcționarea majorității celulelor din corp. Vitamina D ajută calciul și fosforul să fie absorbit în sânge și depozitat în oase, oase care sunt în creștere. Alimentele obișnuite nu conțin în cantități mari această vitamină, așa că, și în aceste condiții, multivitaminele sunt o soluție. Trebuie însă avut în vedere faptul că un copil care se bucură cel puțin jumătate de oră pe săptămână de razele soarelui nu va avea o deficiență de vitamina D. Totul, din cauză că odată ajunse pe piele, razele soarelui produc vitamina D. Soluția este simplă, cât mai mult timp liber petrecut cu copilul tău în aer liber!Pe de altă parte, trebuie să fie literă de lege că numai medicul este cel care vă va spune dacă bebelușul are nevoie de vitaminizare suplimentară. Așa că nu exagerați cu vitaminele, deoarece dozele excesive le pot face rău micuților. Pentru o informare corectă, medicii spun că principalele vitamine de care un copil are musai nevoie pentru8 a se dezvolta armonios atât fizic, cât și psihic, sunt următoarele: Vitaminele B1, B2, B6, B12, Vitamina C, A, Calciu, Vitamina D, Vitamina E, Zinc, Acid folic, Fier, Vitamina K etc.