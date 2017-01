„Virus Nights“ vrea să ofere identitate Constanţei

„Virus Nights“ vrea să ofere identitate Constanței

În opinia organizatorilor, eveni-mentul, programat a se desfășura în perioada 10-11 august, poate fi interpretat ca un strigăt de «Ajutor!» la adresa marilor firme ce au curajul de a aduce un Bregovic, un Prodigy, un Alice Cooper în toiul verii, când toată țara este strămutată la mare, în alte orașe din țară și nu aici, unde există de toate: și loc și oameni. Fiecare mare oraș este asociat cu un eveniment ce promovează cultura: Cluj - Delahoya, Timișoara - TMBase, Iași - Local Intruders, Sibiu - Art Mania, ca să nu mai vorbim de București, unde sunt multe evenimente. În acest context, Con-stanța pare să nu fie asociată cu nimic decât cu stațiunile din jur și, eventual, cu Ziua Marinei. Locul unde se va desfășura evenimentul „Virus Nights“ va fi Campingul Pescăresc dintre stațiunea Mamaia și Năvodari, ales special pentru a evita orice «încrucișare» și de sunete și de principii cu alte genuri de oameni. „Am ales două zile pentru acest festival, prima în care aducem dj renumiți din țară și dj de talie internațională, iar a doua «underground», cum am numit-o noi, cu trupe rock cunoscute din țară, dar și cu dj-producători care au adus un aport important la dezvoltarea muzicii electronice în România”, ne declara Mircea Boulean, organizator. O impresionantă desfășurare de forțe, care îi are pe afiș pe: Șuie Paparude, Timpuri Noi, Cargo, Vița de Vie, DJ Dox (MTV), DJ Vasile, Vania și mulți alții.În opinia organizatorilor, eveni-mentul, programat a se desfășura în perioada 10-11 august, poate fi interpretat ca un strigăt de «Ajutor!» la adresa marilor firme ce au curajul de a aduce un Bregovic, un Prodigy, un Alice Cooper în toiul verii, când toată țara este strămutată la mare, în alte orașe din țară și nu aici, unde există de toate: și loc și oameni. Fiecare mare oraș este asociat cu un eveniment ce promovează cultura: Cluj - Delahoya, Timișoara - TMBase, Iași - Local Intruders, Sibiu - Art Mania, ca să nu mai vorbim de București, unde sunt multe evenimente. În acest context, Con-stanța pare să nu fie asociată cu nimic decât cu stațiunile din jur și, eventual, cu Ziua Marinei. Locul unde se va desfășura evenimentul „Virus Nights“ va fi Campingul Pescăresc dintre stațiunea Mamaia și Năvodari, ales special pentru a evita orice «încrucișare» și de sunete și de principii cu alte genuri de oameni. „Am ales două zile pentru acest festival, prima în care aducem dj renumiți din țară și dj de talie internațională, iar a doua «underground», cum am numit-o noi, cu trupe rock cunoscute din țară, dar și cu dj-producători care au adus un aport important la dezvoltarea muzicii electronice în România”, ne declara Mircea Boulean, organizator. O impresionantă desfășurare de forțe, care îi are pe afiș pe: Șuie Paparude, Timpuri Noi, Cargo, Vița de Vie, DJ Dox (MTV), DJ Vasile, Vania și mulți alții.