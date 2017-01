Vin sau bere?

Miercuri, 26 Februarie 2014

Vinul are mai multe calorii. Referitor la vin și alte băuturi alcoolizate, acestea conțin mai multe calorii decât berea. Atenție, însă, consumul moderat de bere nu înseamnă neapărat că vom lua în greutate, fapt confirmat de un studiu recent care a analizat legătura dintre consumul de bere și obezitate. Într-un grup de oameni care au băut bere pe parcursul unui an au fost mai puțini oameni obezi (cu indice de masă corporală peste 30 kg/m2) decât în grupul celor care nu au băut nicio bere. După corecția tuturor cofactorilor (cum ar fi fumatul, vârsta, sexul etc), s-a constatat că aportul de bere nu duce la obezitate. Ideea că berea duce la obezitate provine probabil din faptul că acest consum de bere duce la un stil de viață și o alimentație nesănătoase. De asemenea, berea crește pofta de mâncare mai ales înspre alimentele bogate în calorii cu conținut în grăsimi și carbohidrați (snacks-uri, chips-uri, cârnăciori, alune, sărățele, covrigei).