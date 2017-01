Viitorul în navigarea pe PC

Logitech a prezentat săptămâna trecută mausul reîncărcabil fără fir Logitech MX Air, un maus laser versatil care funcționează atât pe birou cât și în aer, informează agora.ro. Asemănător modului în care oamenii folosesc telecomanda televizorului este și cazul mausului MX Air, care poate fi ținut în mână, iar de pe canapeaua din încăpere poate fi controlat conținutul media de pe calculator. Pentru mulți, calculatorul este mult mai mult decât un instrument de productivitate. Servește ca spațiu destinat pentru media digitală, solicitând un nou mod prin care oamenii să controleze, să consume și să se bucure de muzică, fotografii și filmulețe pe calculatorul lor. Pentru un control confortabil și fără efort al navigării din aer, noul maus combină trei tehnologii importante: Freespace Motion Control, comanda prin gesticulare și wireless. Astfel oamenii indică, selectează și redau fișiere media cu doar o mișcare ușoară a încheieturii mâinii. „Mausul MX Air oferă utilizatorilor o nouă cale de control a conținutului de divertisment de pe calculator”, a precizat Erik Charlton, director de marketing de produs pentru mauși de performanță și jocuri în cadrul Logitech. „Este destinat oricui care a ascultat muzică de pe calculator și a trebuit să se întoarcă de fiecare dată la birou pentru a schimba melodiile sau a modifica volumul. Este folositor pentru aceia care vor să împărtășească pozele din vacanță cu prietenii și părinții fără să fie legați de birou. Se adresează milioanelor de utilizatori de Internet care accesează și urmăresc filmulețe pe site-uri precum YouTube sau Grouper. Și pentru aceia care au un calculator în camera de zi și care vor să acceseze conținutul media după cum doresc”, spune Charlton. Freespace Motion Control Tehnologia Freespace Motion Control este concepută să ofere navigare precisă fără limitările întâlnite la precedentele dispozitive utilizabile în aer. Această tehnologie patentată este bazată pe o combinație a senzorilor MEMS (microelectromechanical systems), tehnologiei DSP (digital signal processing) și tehnologiei wireless RF (radio frequency). Aceste tehnologii combinate permit utilizatorilor să țină mausul în orice direcție, să țintească în orice direcție și să se bucure de controlul intuitiv și fără efort asupra cursorului. În plus, algoritmi sofisticați disting între mișcările intenționate și neintenționate ale mâinii, înlăturând efectiv tremurul involuntar pe care fiecare îl are când ține un dispozitiv în aer. Comenzi bazate pe gesturi Comenzile bazate pe gesticulare adaugă un nou nivel de sofisticare mausului MX Air. Pentru a schimba volumul, utilizatorii trebuie să apese și să țină apăsat volumul butonului și să miște mausul încet, la dreapta pentru a mări volumul iar la stânga pentru a îl da mai încet. Pentru aplicațiile muzicale, o mișcare circulară la dreapta activează comanda skip track, în timp ce o mișcare la stânga activează repetarea melodiei. În locul unei rotițe de scroll tradiționale, mausul MX Air dispune de un panel de scroll sensibil la atingere. O lovitură a degetului pe suprafața tabloului activează mecanismul de scroll inert, care își potrivește viteza în acord cu viteza mișcării degetului. Funcțiile media Play/Pause, Volume/Mute, Back și Select pot fi ușor accesate din aer apăsând cu degetul butoanele largi, luminate portocaliu. Mausul fără fir reîncărcabil Logitech MX Air va fi disponibil în Statele Unite și Europa începând din luna august. 