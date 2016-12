Video | Uite ce creatură au descoperit în Indonezia!

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

O creatură extrem de ciudată, descoperită in apropierea unui sat din Indonezia, a băgat groaza in oameni. Aceasta are trup de șarpe, chip de om cu păr lung, blond, precum și două picioare în partea superioară a corpului. “Monstrul”, despre care localnicii spun că ar putea fi un extraterestru sau o greșeală a naturii, a fost ucis, iar cadavrul va deveni obiect de studiu. Citeste mai departe...