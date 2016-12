VIDEO | Mercedes CLS 63 AMG lasa balta modestia

Ştire online publicată Marţi, 18 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Noul Mercedes CLS nu mai are niciun secret fata de noi, iar dupa ce vara trecuta am putut vedea varianta AMG a coupe-ului cu patru usi, e timpul pentru ceva mai multe detalii. Germanii nu s–au multumit doar cu un succesor al primului CL, ci au creat un adevarat inlocuitor, care preia din genele batranului doar ceea ce crede el ca ar fi folositor, pentru ca apoi sa remixeze acel ceva, cum stie el mai bine. Inainte de a ajunge la performantele tehnice ale variantei AMG, nu poti sa ignori elefantul rozaliu care iti face cu ochiul: designul masinii, pe care poti fie sa-l adori, fie sa-l detesti. Indiferenta nu este o optiune, in cazul lui CLS. In spatele evazarilor indiscrete, a jantelor e 19 ichi si a LED-urilor de zi, se ascunde o inima puternica. Mercedes CLS 63 AMG isi extrage puterea intr-un V8 aspirat de 5,5 litri, pe care il ofera in doua trepte de putere. Citeste mai departe...