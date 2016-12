VIDEO / GOOGLE a lansat Knowledge Graph în limba română. Cum se va schimba căutarea pe Internet

Ştire online publicată Luni, 01 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

GOOGLE a anunțat lansarea Knowledge Graph (Graficul cunoștințelor), o funcționalitate a motorului de căutare care ajută utilizatorii să descopere rapid și ușor informații noi, scrie MEDIAFAX.Knowledge Graph permite utilizatorilor să caute lucruri, oameni sau locuri pe care Google le cunoaște - simboluri, celebrități, orașe, echipe sportive, clădiri, forme de relief, filme, lucrări de artă și multe altele - și să primească pe loc informațiile relevante pentru căutarea făcută. Este un prim pas esențial către căutarea de nouă generație, care are la bază inteligența colectivă a internetului și oferă o perspectivă asupra lumii mai apropiată de cea a oamenilor."Knowledge Graph de la Google nu se bazează doar pe surse publice, cum ar fi Freebase, Wikipedia și CIA World Factbook, ci acționează la o scară mult mai mare, vizând o acoperire și profunzime mult mai vaste. În prezent, Knowledge Graph conține peste 570 milioane de elemente - oameni, locuri, lucrări, obiecte, etc., precum și peste 18 miliarde de date concrete și relații dintre aceste obiecte diverse. În plus, este adaptat în funcție de ce se caută și ce informații există pe internet", se spune în comunicatul citat de Mediafax.