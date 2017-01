VIDEO / Drama ultimului elefant de circ din Anglia: bătut şi înjunghiat de un îngrijitor român

VIDEO / Drama ultimului elefant de circ din Anglia: bătut și înjunghiat de un îngrijitor român

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Imagini șocante care arată cum elefantul Anne este bătut și înțepat cu un obiect de metal de unul din îngrijitorii de la circ. Acesta este român, susține Daily Mail, preluat de Realitatea.net, și a fost concediat de deținătorul circului. Atenție, imagini șocante! Cruzime fără limite. La asta este supus ultimul elefant de circ din Marea Britanie de către îngrijitorii săi, arată imaginile publicate de Daily Mail. Culmea, de un angajat român. Imaginile, filmate cu camera ascunsă, o arată pe Anne, elefantul în vârstă de 58 de ani, în timp ce este lovită cu o furcă de către un angajat al circului, la o fermă din Polebrook, Northamptonshire.În total au fost înregistrate 48 de lovituri în corp și în cap, în timp ce era legată cu lanțuri la picioare. Asociațiile pentru protecția animalelor i-au cerut în repetate rânduri proprietarului circului, Bobby Roberts să le predea elefantul pentru ca animalul să-și trăiască restul vieții într-un așezământ special. Numai că acesta a refuzat, motivând faptul că elefantul face “parte din familie”. Imaginile cu cameră ascunsă au surprins și abuzuri asupra unei cămile și a poneilor și cailor din grajd. Într-un cadru omul scuipă în față cămilaș Speranța de viață a unui elefant este în jur de 70 de ani, dar artrita l-a afectat serios pe pachidermul Anne. Animalul aparține circului din anii ’50, când a fost cumpărat de părinții actualului proprietar pentru circa 3.000 de lire sterline. Pus în fața filmului, proprietarul a anunțat că îl va concedia pe angajatul român plătit cu 8.000 de lire sterline pe an ca să aibă grijă de elefant. „Sunt dezgustat și nu pot să cred că totul s-a petrecut sub nasul meu. Am avut încredere în el și verificam elefantul în fiecare oră, dar nu poți fi acolo 24 de ore pe zi”, a declarat Roberts.