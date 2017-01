Victor Slav a suferit un accident

Ştire online publicată Vineri, 06 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Aflat în caravana „Dansez pentru tine” la Sibiu, Victor Slav, fost concurent în emisiunea de la Pro Tv, și-a accidentat glezna dreaptă în timp ce dansa alături de concurenții sosiți la preselecție. Pentru a-i încuraja pe pre-tendenții la un loc în competiția visurilor, Victor s-a alăturat pe ringul de dans Andei Adam și juriului format din Dana Rogoz, Mihai Petre și Edi Stancu. El a mărturisit că totul s-a petre- cut în timpul unui vals vienez, când el și Anda au făcut schimb de parteneri de dans: „S-a întâmplat foarte repede, eu dansam cu Anda, apoi am invitat-o la dans pe Dana și, dintr-o dată, ne-am împiedicat și am căzut amândoi pe pi-ciorul meu. Tot incidentul ăsta mi-a amintit de săptămânile când mă antrenam la «Dansez pentru tine», de cât de greu era să ajungi să faci un dans perfect și câte ore de muncă im-plica asta. Acum sunt bine, îmi pare însă rău că nu am putut dansa mai mult alături de concurenți”, a spus Victor.Aflat în caravana „Dansez pentru tine” la Sibiu, Victor Slav, fost concurent în emisiunea de la Pro Tv, și-a accidentat glezna dreaptă în timp ce dansa alături de concurenții sosiți la preselecție. Pentru a-i încuraja pe pre-tendenții la un loc în competiția visurilor, Victor s-a alăturat pe ringul de dans Andei Adam și juriului format din Dana Rogoz, Mihai Petre și Edi Stancu. El a mărturisit că totul s-a petre- cut în timpul unui vals vienez, când el și Anda au făcut schimb de parteneri de dans: „S-a întâmplat foarte repede, eu dansam cu Anda, apoi am invitat-o la dans pe Dana și, dintr-o dată, ne-am împiedicat și am căzut amândoi pe pi-ciorul meu. Tot incidentul ăsta mi-a amintit de săptămânile când mă antrenam la «Dansez pentru tine», de cât de greu era să ajungi să faci un dans perfect și câte ore de muncă im-plica asta. Acum sunt bine, îmi pare însă rău că nu am putut dansa mai mult alături de concurenți”, a spus Victor.