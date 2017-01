Veteranii de la Rolling Stones au hipnotizat 60.000 de fani

Ştire online publicată Joi, 19 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Trupa Rolling Stones a prezentat mai mult decât „A Bigger Bang” în concertul de marți seara, de pe Stadionul Lia Manoliu. A fost un show pe care unii nu credeau că-l vor vedea vreodată, mai ales la București; un concert care a ridicat ștacheta în standardele publicului român. După cele două recitaluri susținu-te de Iris și The Charlatans în deschidere, publicul de aproximativ 60.000 de persoane i-a primit pe cei de la The Rolling Stones la ora 21.25. Atenționați cu o serie de focuri de artificii, spectatorii și-au ațintit privirile asupra scenei atunci când Jagger & Co. au dat drumul show-ului cu piesa „Start Me Up“. „Bună seara București. Salut România“, s-a adresat Mick Jagger miilor de spectatori adunați pe stadionul Lia Manoliu. În uralele mulțimii a trecut mai departe cu „Let’s Spend the Night Together“, urmată de piesa „Rock Justice“. „Mă bucur să fiu aici pentru prima data. Mulțumesc pentru această călduroasă primire“, a continuat Jagger, citind cuvintele în română probabil de pe niște cartoane așezate pe scena. Slab ca un fus, însă la fel de iute, solistul trupei a dat ture de scenă, a fermecat publicul cu energia sa hipnotica și cu ritmul său amețitor. Îmbrăcat inițial într-o pereche de pantaloni negri, cu tricou de aceeași culoare și o jacheta vișinie, strălucitoare, Jagger a schimbat mai multe ținute pe parcursul show-ului, toate având însă câte un accesoriu glamour. Scena grandioasă, de dimen-siunile unui bloc de locuințe, a pus în valoare set list-ul ales de trupă, luminând artiștii și publicul cu sute de reflectoare în felurite culori. Se spune că producția „A Bigger Bang“ este cea mai mare dintre toate turneele existente la ora actuală și ar trebui să îi credem pe cei din staff-ul tehnic când spun asta, în special atunci când o parte din scenă se desprinde, deplasându-se în interiorul publicului. Mick Jagger, Ronnie Wood, Keith Richards, Charlie Watts, împreună cu o serie de instrumentiști și membri din staff-ul tehnic, au ajuns astfel în mijlocul gazonului, pe o scenă luminată ca o insulă în marea de mulțime care i-a aclamat. Aici, Mick și-a luat cu el chitara și a creat cel mai fierbinte moment al concertului, interpretând piesele „Miss You“ și „Satisfaction“, alături de glasurile majorității oamenilor de pe stadion. Concertul s-a terminat parcă prea repede în comparație cu timpul trecut de când cei de la The Stones sunt așteptați în România. La show au venit spectatori nu doar din toată țara, ci și din Bulgaria și Republica Moldova, special pentru a-i vedea pe celebrii rockeri. Chiar dacă majoritatea celor prezenți au fost tineri, mulți dintre aceștia au venit cu părinții. Trupa Rolling Stones a plecat ieri din România, vineri având programat următorul concert, la Budapesta.Trupa Rolling Stones a prezentat mai mult decât „A Bigger Bang” în concertul de marți seara, de pe Stadionul Lia Manoliu. A fost un show pe care unii nu credeau că-l vor vedea vreodată, mai ales la București; un concert care a ridicat ștacheta în standardele publicului român. După cele două recitaluri susținu-te de Iris și The Charlatans în deschidere, publicul de aproximativ 60.000 de persoane i-a primit pe cei de la The Rolling Stones la ora 21.25. Atenționați cu o serie de focuri de artificii, spectatorii și-au ațintit privirile asupra scenei atunci când Jagger & Co. au dat drumul show-ului cu piesa „Start Me Up“. „Bună seara București. Salut România“, s-a adresat Mick Jagger miilor de spectatori adunați pe stadionul Lia Manoliu. În uralele mulțimii a trecut mai departe cu „Let’s Spend the Night Together“, urmată de piesa „Rock Justice“. „Mă bucur să fiu aici pentru prima data. Mulțumesc pentru această călduroasă primire“, a continuat Jagger, citind cuvintele în română probabil de pe niște cartoane așezate pe scena. Slab ca un fus, însă la fel de iute, solistul trupei a dat ture de scenă, a fermecat publicul cu energia sa hipnotica și cu ritmul său amețitor. Îmbrăcat inițial într-o pereche de pantaloni negri, cu tricou de aceeași culoare și o jacheta vișinie, strălucitoare, Jagger a schimbat mai multe ținute pe parcursul show-ului, toate având însă câte un accesoriu glamour. Scena grandioasă, de dimen-siunile unui bloc de locuințe, a pus în valoare set list-ul ales de trupă, luminând artiștii și publicul cu sute de reflectoare în felurite culori. Se spune că producția „A Bigger Bang“ este cea mai mare dintre toate turneele existente la ora actuală și ar trebui să îi credem pe cei din staff-ul tehnic când spun asta, în special atunci când o parte din scenă se desprinde, deplasându-se în interiorul publicului. Mick Jagger, Ronnie Wood, Keith Richards, Charlie Watts, împreună cu o serie de instrumentiști și membri din staff-ul tehnic, au ajuns astfel în mijlocul gazonului, pe o scenă luminată ca o insulă în marea de mulțime care i-a aclamat. Aici, Mick și-a luat cu el chitara și a creat cel mai fierbinte moment al concertului, interpretând piesele „Miss You“ și „Satisfaction“, alături de glasurile majorității oamenilor de pe stadion. Concertul s-a terminat parcă prea repede în comparație cu timpul trecut de când cei de la The Stones sunt așteptați în România. La show au venit spectatori nu doar din toată țara, ci și din Bulgaria și Republica Moldova, special pentru a-i vedea pe celebrii rockeri. Chiar dacă majoritatea celor prezenți au fost tineri, mulți dintre aceștia au venit cu părinții. Trupa Rolling Stones a plecat ieri din România, vineri având programat următorul concert, la Budapesta.