Verde la Shooting Brake

Ştire online publicată Joi, 11 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Prezentat in primavara acestui an, conceptul Shooting Brake arata planurile Mercedes in segmentul executive. Mai exact, arata cum germanii pot sa-si anuleze propriile modele, pentru ca, uitandu-ne la forma sexy a conceptului, ne intrebam atunci cine s-ar mai putea gandi vreo secunda la patratosul E Class. Dupa ce varianta clasica de CLS a devenit realitate si a divizat fanii modelului in taberele pro si contra, a venit momentul ca Mercedes-Benz sa anunte oficial faptul ca CLS Shooting Brake va putea fi cumparat, in curand. articol complet »