Velierii au făcut spectacol, legenda merge mai departe

Ajunsă la final, Regata Bavaria Blue Marine - KDF Energy 2009 și-a desemnat echipele câștigătoare. Alături de organizatorii Blue Marine Yachts, au stat sponsorul principal KDF Energy - prima companie românească în domeniul combaterii emisiilor de gaze cu efect de seră, revista nautică Yachting Pleasure și Primăria Municipiului Mangalia. La startul regatei de la Mangalia, s-au aliniat 20 de yachturi din trei categorii - yachturi cu vele de curse, yachturi cu vele sub zece metri lungime și yachturi cu vele peste zece metri lungime. Au fost două zile de competiție acerbă, cu momente de neuitat, atât pe mare, în timpul competiției, cât și în afara ei. După prima zi de cursă, în cadrul petrecerii de seară, la un cocktail s-au dezbătut îndelung strategii de cursă pentru a doua zi. Organizatorii și-au afirmat dorința ca această regată să-și continue de la an la an legenda și povestea să fie dusă mai departe, până la nașterea unei tradiții în România. Iată și clasamentul final al Regatei Bavaria Blue Marine - KDF Energy 2009: Clasa IRC 1 (veliere de curse): 1. Magic Time X (skipper - Cristian Băisan), 2. Life (skipper - Sorin Drugan), 3. Pisellina (skipper - Mihai Făgărășanu), 4. Inkredible (skipper - Lucian Dragomir); Clasa IRC 2 (veliere de peste zece metri lungime): 1. Hakuna Matata (skipper - Alexandru Mihăiță), 2. Monika (skipper - Adrian Mihăiță), 3. Ioana II (skipper - Claudiu Stanciu), 4. Victoria (skipper - Sebastian Gherfi); Clasa IRC 3 (veliere sub zece metri lungime): 1. Teodora (skipper - Paul Cocoș), 2. Maria (skipper - Marian Ciobanu), 3. Allegro (skipper - Mihai Pătrașcu), 4. Luna (skipper - Liviu Mihail Roșu), 5. Bora (skipper - Marian Traian). Primarul Mangaliei, Mihai Claudiu Tusac, a participat la ședința tehnică a competiției, prilej pentru a mulțumi participanților că au ales Portul Turistic Mangalia pentru concursul lor. „În 2009, din portul nostru, s-a dat startul în nu mai puțin de cinci regate și se mai anunță și altele. Unele au fost chiar de nivel interna-țional, altele s-au bucurat de participarea unor personalități din lumea afacerilor sau din politică. Cert este că acest gen de sport atrage tot mai mult interesul publicului larg, iar noi ne străduim să fim alături de organizatori și să vă asigurăm toate condițiile necesare desfășurării unor competiții sportive de elită. Sunt convins că, în curând, Portul Turistic Mangalia va deveni centrul yachting-ului românesc”, a declarat primarul Mangaliei. v v v Regata Bavaria Blue Marine a reprezentat etapa a treia a Campionatului Național de yachting off-shore, precedentele runde fiind Black Sea International Regatta și Cupa Bricul Mircea. Pentru a câștiga competiția și a deveni, astfel, cel mai bun echipaj al României, velierii trebuie să participe, în mod obligatoriu, și la ultima etapă, Regata României, programată între 2 și 4 octombrie.