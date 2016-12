Vedetele vin pe litoral pentru muncă, nu pentru distracţie

Interviu cu Dan Helciug

Vedetele vin pe litoral pentru muncă, nu pentru distracție

Ştire online publicată Joi, 25 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Vara aceasta, multe vedete și-au mutat reședința pe litoral, dar nu neapărat pentru a petrece vacanța sau pentru distracție cât, pentru a munci. Dan Helciug, solist al trupei Spitalul de Urgență, se află în stațiunea Mamaia alături de echipa de la emisiunea Vara pe val, difuzată de TVR 1. Totodată, cântăreț fiind, el nu pierde ocazia de a onora cu prezența și alte posturi de televiziune unde promovează noul album al trupei Spitalul de Urgență. Totuși, el își face timp și răspunde la câteva întrebări.- Am prezentat multe emisiuni la viața mea. Sunt om de televiziune, printre altele, e a doua mea meserie. Cum să nu accept provocarea? E o bătălie între două televiziuni și sunt extrem de onorat ca m-au invitat.- Nu, când ajung acasă la copii, aici e problema.- Nu, pentru că am o fetiță de o lună și un băiețel de 6 ani și aș fi vrut să stau lângă asta mică, dar nu am cum. Să o aduc la mare nu prea e bine pentru că e prea mică. După ce o să se termine emisiunea, pe 18 august, o să plecăm și noi într-o vacanță.- Da, pe 15 august o să fie lansarea noului album Spitalul de Urgență. Cred că se va numi „Hituri de casă”. Azi, mâine, mă hotărăsc.