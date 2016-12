Vedetele de la Prima TV au petrecut vacanţa la Vama Veche

Vedetele de la Prima TV au petrecut vacanța la Vama Veche

În această vară, „mondenul” Angel Popescu nu a ales o destinație exotică pentru vacanță, ci a preferat să-și încarce bateriile pe litoralul Mării Negre. La Vama Veche, mondenul a stat la povești cu rocker-ul Hrubaru. Împreună cu câțiva prieteni, Angel s-a relaxat în stațiunea Mamaia și, preț de aproape două săptămâni, a avut un program de odihnă bine stabilit: „Mi-am adus aminte de copilărie, de vremurile când mergeam la mare cu părinții, pentru că ne trezeam dimineața, luam trei mese pe zi, seara, ne plimbam pe faleză... Am avut un program mai bătrânesc, fără petreceri nocturne, dar foarte relaxant”. Dar cum nu poate sta departe de Vama Veche, „mondenul” a revenit pe litoral, în stațiunea lui preferată, unde a mai petrecut o săptămână. „În Vamă, am putut să mă desfășor în voie. M-am întâlnit cu câțiva prieteni buni, printre care și Șerban Georgevici, colegul de la Teatrul de Comedie, și Marius Drogeanu. Am avut plăcuta surpriză, spre finalul sejurului, să-l întâlnesc și pe colegul și prietenul Cristi Hrubaru.Ne-am văzut la o terasă și, preț de câteva ore, am stat la povești. Din păcate, eu a trebuit să mă întorc în București. El a mai rămas o vreme la mare, cu Rock FM. A îmbinat utilul cu plăcutul”, încheie Angel Popescu, pe care îl puteți revedea la Prima TV, din 12 septembrie, în fiecare zi de luni și miercuri, de la ora 23.15, în noul sezon al emisiunii „Mondenii”.