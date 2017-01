Vasile Dâncu a demisionat din funcţia de vicepreşedinte al PSD

Vasile Dâncu a demisionat din funcția de vicepreședinte al PSD

Ştire online publicată Miercuri, 18 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Vasile Dâncu a demisionat din funcția de vicepreședinte al PSD, criticând strategiile din ultima vreme ale partidului, care nu au ținut cont de soluțiile pe care le-a propus, iar la ultimul Comitet Executiv colegii săi i-au interzis să mai apară în presă. „În ultimele luni, partidul pune în practică o strategie și o serie de tactici pe care le consider a deteriora imaginea publică și credibilitatea PSD ca partid de opoziție, iar soluțiile propuse de mine sunt, în mod sistematic, respinse. În plus, hotărârea dumneavoastră de a-mi interzice să dau interviuri presei, «pe teme strategice», reiterată la ultimul Comitet Executiv Național, mă pune în imposibilitatea de a răspunde sarcinilor pe care le am ca vicepreședinte pentru analiză politică și comunicare. Ca intelectual de stânga, nu pot accepta pierderea libertății de gândire și a capacității de expresie a analizei critice. Sunt sigur că și Domnia Voastră prețuiți aceste valori eterne ale social-democrației" susține Vasile Dâncu într-o scrisoare adresată lui Geoană, președintelui partidului.