Varză de Bruxelles

La Radio Erevan sună un ascultător curios să afle dacă o țară poate fi exclusă din Uniunea Europeană, odată ce a aderat. Răspunsul vine prompt: „În principiu, nu, dar oficialii europeni se bazează pe fantezia românilor“. Este, desigur, doar o poantă exhalată, ca atâtea alte milioane, de imaginația debordantă a norodului carpato-danubiano-pontic, însă trebuie să fii complet cretin să nu-ți dai seama că, într-un final, avem toate șansele să fim ejectați din UE cu un picior în fund dacă o ținem tot așa. Paradoxal, până să ajungem să fim azvârliți pe ușa din dos, se pare că ne comportăm exact ca poama stricată din coșul cu fructe. The Economist zice că următorul raport al Comisiei Europene în privința Justiției și luptei anticorupție, programat a vedea lumina zilei în această lună, va fi la fel de ambiguu și languros la adresa României ca precedentul, fără nici un fel de bază reală. Fraților, am comis-o până la urmă! Am reușit să exportăm metoda pitirii mizeriei sub preș în mare fel, încât a ajuns un modus vivendi până și la Bruxelles și Strasbourg. Uniunea Europeană a realizat că și-a băgat mortul în casă odată cu Bulgaria și România, care, nu-i așa?, au intrat în sufragerie cu bocancii jegoși, pline de păduchi și râie. Iar acum, aceeași Uniune se gândește cum s-o scoată la capăt fără să se facă de cacao. Noi, aici, în țară, conștientizăm perfect faptul că Justiția e o damă violată de toți domnii bine, cu teșchereaua groasă. Noi, aici, ne dăm perfect seama că toți scrobiții ăia din instituțiile statului se cacă pe noi de râs în timp ce bolborosesc despre lupta anticorupție pe care, firește, o sprijină din toate puterile. Ce nu-și dau seama băieții din Bruxelles și Strasbourg este că s-au grăbit atât să ne urce în trenul lor, încât acum ne simțim cu păcatele iertate din oficiu. În sensul că: vedeți, băi, suntem OK dacă ne-au băgat în UE, așa că de ce să nu continuăm ca până acum? Și, uite-așa, fatalmente, spoliatorii, corupții, tâlharii și-au reluat bunele practici, ciordind în continuare mână-n-mână, acoperindu-se unii pe alții în Parlament (vezi cazurile Năstase și Mitrea), indiferent de partid, sex, rasă, religie sau naționalitate. După toate probabilitățile, Comisia Europeană va ignora cu bună știință toate avertismentele specialiștilor săi, care susțin că România mai are puțin și regresează la nivelul anului 2003 (ferească Sfântu’!), și ne va mângâia pe creștet să creștem mari în loc să ne cresteze nițel cu biciul în raportul din iulie. Este clar, Vestul încă nu știe ce ne poate pielea și se pregătește să ne ofere o indulgență din aia medievală. Fără să-și imagineze că ăștia atât așteaptă: o relegitimare a jafului la scară.