„Vara aceasta voi fi pe litoral, alături de Aurelian“

Pe Monica Davidescu am întâlnit-o săptămâna trecută la avanpremiera constănțeană a spectaco-lului „Scapino” în regia lui Dan Tudor, jucată pe scena Casei de Cultură din Constanța.Într-un interviu acordat la începutul lunii ziarului „Jurnalul”, găsim în decla-rații o Monica foarte pesi-mistă: „Din nefericire, trăiesc în România și nu am siguranța financiară. Suntem nevoiți să muncim de dimineața până seara, cu multe alte colaborări, peste tot și pretutindeni, doar pentru a avea un trai decent. În momentul în care mă duc la un eveni-ment caritabil, ziarista sau ziaristul «y» sau «z» mă cri-tică pentru că am aceeași pereche de pantofi cu care m-a văzut încălțată acum doi ani. Pentru a avea un standard cât de cât, sun-tem nevoiți să muncim pe brânci... (…) Însă ne chinuim să trăim. Trăim dintr-o societate care nu ne permite împlinirea lucrurilor mărunte care ne fac fericiți”.Tocmai de aceea ne-am dorit pentru ziarul estival „Litoral” un interviu mai vesel, mai de vacanță, centrat pe minunea fami-liei Aurelian Temișan - Monica Davidescu, pe nume Dora Maria. Întrucât cei doi părinți au făcut un pact să nu vorbească despre bebelușa de numai opt luni, am dat-o pe planuri de vacanță.- Veți petrece vacanța pe litoral?- Aurelian va realiza în continuare emisiuni la un post local de televiziune și va avea angajamente pe litoral. Așa încât eu voi face vacanța alături de el pe aici.- În cinematografie ceva proiecte?- Deocamdată, mă puteți vedea duminica, la Pro Tv, pentru că se reia serialul „Cu un pas înainte”, pe care l-am făcut acum patru ani. Nu vorbesc de proiectele care sunt în fașă, la care momentan n-au început filmările și nu știu dacă se vor realiza în condițiile sociale de criză în care suntem noi.- Dar pe scenele Națio-nalului?- Alături de colegii mei joc în patru piese la Teatrul Național, repet „Omul cu mârțoaga” și alte trei care sunt ale regizorului Dan Tudor: „Comedia norilor”, „Molto gran’impressione” și „Sânziana și Pepelea” plus „Visul unei nopți de vară” în regia lui Felix Alexa. Iar la Teatrul Metropolis două comedii „Pijamalele” și „Fantoma dragostea mea”, plus acest „Scapino”.- Cum vi s-au părut spectatorii constăn-țeni?- M-am bucurat să desco-păr la Constanța un public extrem de primitor care și-a dorit să vină la spectacol. Au reacționat nemaipome-nit au prins toate gagurile pe care noi le-am făcut.